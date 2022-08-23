Tekstil sektörünün hem maliyet hem de çevre kirliliği konusunda en fazla zarar veren süreçlerinden biri olan ‘numune üretim süreci’ni tasarruflu bir şekilde yönetmek için Darsateks, tasarım ve sunumlarını dijitale taşıdı. Son aylarda Kağıthane’deki fabrikasında 3 Boyutlu tekstil programlarının eğitimini alan Darsateks tasarım ekibi, dünyanın farklı yerlerindeki müşterilerine sanal ortamda tasarlayıp diktikleri kreasyonları sunuyor. Darsateks, bu şekilde enerji harcamalarında %10 oranında tasarruf yapmayı ve müşteri taleplerindeki değişikliklere anında cevap verebilmeyi amaçlıyor.

35 senelik geçmişi olan Darsateks, tekstil sektörünün geleneksel tasarım ve üretim şeklinde köklü bir değişime gidiyor. “Temiz enerji ile gelişiyoruz” sloganı ile yola devam Darsateks, tasarım ve sunumlarını sanal ortamda hazırlamaya başladı. Style 3D ve Alvanon gibi sanal gerçeklik (VR) ile deneyimlenebilen 3 Boyutlu tekstil programlarının eğitimini alan Darsateks tasarım ekibi, dijitalde kumaş, desen, kalıp ve dikimlerde orijinallerine yakın modeller tasarlıyor. Müşterileri, -siparişlerini geçmeden önce- hazırlanan kreasyonları kendi modellerine sanal kabinlerde denetebiliyor. Bu şekilde, kalıpların birebir müşteri hedef kitlesinin üzerine oturduğundan, kumaş ve desenlerin görüntüsünden emin olarak sipariş verip, seri üretim sürecini başlatabiliyorlar.

Darsateks kurucu ortağı Hanna Darsa, “Bugün ülkemizde sadece çok az şirketin kullandığı 3 Boyutlu tekstil programlarına büyük yatırım yaptık. Numune üretimini dijital ortama taşıyarak kumaş maliyeti, su sarfiyatı, çalışma saatleri gibi enerji harcamalarında %10 oranında tasarruf yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

İKİNCİ YEŞİL FABRİKA

Darsateks, “Temiz enerji ile gelişiyoruz” sloganının bir parçası olarak bu sene aynı zamanda Tokat ilinin Erbaa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde ‘yeşil fabrika’ kurdu ve fabrikaya yerleştirilen 960 adet güneş paneli ile hem kendi enerjisini kendi karşılıyor hem de bu panellerden artan enerjiyi dışarı satarak fabrika bünyesinde yine bir gelir elde ediyor. Firma, bu şekilde, fabrikadaki elektriğe bağlı karbon salınımını yıl sonuna kadar sıfırlamayı hedefliyor. Darsateks, Erbaa OSB’de ikinci yeşil fabrikasının da inşaatına başlıyor.