Ramsey ve KİP markalarını değişen tüketici trendleri doğrultusunda yenileyen Gürmen Group, KİP’in mağaza konseptini değiştirdi.

Mağaza yenileme için 25 milyon TL bütçe ayıran şirket, üretimde kapasite artışına ise 1,5 milyon dolar harcayacak.

Gürmen Group, bünyesindeki erkek giyim markaları Ramsey ve KİP’te strateji değişikliğine gitti.

Pandemi döneminde değişen tüketici beklentileri doğrultusunda markaları yenileme kararı alan şirket; her iki marka için iletişim, koleksiyon ve mağazacılık tarafında bir dizi yenilikleri hayata geçirdi.

Ramsey’de pazarlama yatırımlarına hız veren grup, KİP’in de mağaza konseptini tamamen değiştirdi.

Şirket, yeni mağazalar ve mevcut mağazaların yenileme süreci için yaklaşık 25 milyon TL’lik bir bütçe ayırdı.

Şirket, İstanbul Cevahir mağazası ile başlayan adımı tüm mağazalara yayacak.

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