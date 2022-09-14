Dünyanın en büyük tekstil şirketlerinden İspanyol İnditex, yılın ilk yarısında 1 milyar 794 milyon avro ile bu zamana kadarki en yüksek kârını açıkladı.

Bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius markalarını barındıran İnditex tekstil grubu, 2022’nin ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 14 milyar 845 milyon avroluk satış yaptığını duyurdu.

Yılın ilk yarısında faaliyet gösterdiği tüm markalarda kar elde eden İnditex, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre ise yüzde 41’lik artışla toplam 1 milyar 794 milyon avroluk kâr elde ettiğini bildirdi.

İspanyol tekstil grubu tarihinin en yüksek karına ulaşırken, İnditex Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Oscar Garcia Maceira, bu başarının yakalanmasında personelin kapasitesi, insanlara bağlılık, müşteriyi dinlemenin önemi, yaratıcılık ve en iyi ürün tasarımının anahtar olduğunu kaydetti.