Konkordatodan çıkışı yurtdışında arıyor
Türkiye tekstil sektörünün asırlık çınarı Çift Geyik Karaca, yaşadığı finansal zorluğun ardından 2018 sonlarında 171 milyon TL borçla konkordato kararı aldı.
Şirketin konkordato süresi 28 Mayıs 2020’de bitecek. Döviz cinsi kredilerinin mali dengeyi bozmasıyla 100 mağazalı marka zora girmiş ve finansal önlemler almak durumunda kalmıştı.
Sadece altı ayda 25 mağazayı kapatma kararı alan marka, böylece 25 milyon TL’lik zarardan kurtulmuş oldu. Ardından yeni mağazalar için lokasyon arayışına giren Çift Geyik Karaca, yurtdışına yöneldi.
Türkmenistan, İran ve Azerbaycan’da beş mağazası olan marka, 2020’de döviz gelirlerini artırmak hedefiyle farklı ülkelerde 10 yeni şube açmak üzere çalışmalara başladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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