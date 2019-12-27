Nocturne ile yurtdışına hazırlanıyor
Genç girişimci Can Tarlan’ın temellerini yedi yıl önce attığı kadın giyim markası Nocturne, mağazalaşmaya hız verdi. 2020’de yurtiçinde 20 mağazaya ulaşırken yurtdışında da AB, Rusya ve ABD’de mağazalar açmayı planlayan şirket, gelecek yıl için 80 milyon TL ciro hedefliyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Son yıllarda hazır giyim sektöründe pek çok yeni marka göze çarpıyor. İstinye Park, Emaar, Vadistanbul, Venezia, Mall Of İstanbul gibi AVM’lerin yanı sıra Nişantaşı mağazasıyla da dikkatleri üzerine çeken Nocturne de bu genç markalardan biri.
Yedi yıl gibi kısa bir sürede gördüğü ilgiden cesaret alıp hızla mağazalaşan markanın kurucusu da genç bir girişimci. Babasının işi dolayısıyla çocukluğu yurtdışında geçen Can Tarlan, Türkiye’ye döndükten sonra Fransız Lisesi’ni bitiriyor.
Sonrasında ise Galatasaray Üniversitesinde Sosyoloji Bölümü’nden mezun oluyor. Ancak içindeki girişimcilik tutkusu ağır basıyor. Okuduğu bölümle alakalı bir alanda çalışmak yerine kendi işini kurmaya karar veriyor. İyi bir ekiple yola çıkıp, kadın hazır giyim markası Nocturne’yi yaratıyor.
Bugün yurtiçinde 9, yurtdışında ise iki mağazaları olduğunu söyleyen Nocturne Kurucusu Can Tarlan, hedeflerinin 2020’de 20 mağazaya ulaşmayı planladıklarını söylüyor. Yurtdışında da büyüme planlayan şirket bu yılı 50 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyor.
150 BİN PARÇA
Can Tarlan’ın iş hayatına atılması 2012 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra başlıyor. Küçük ve genç bir kadroyla, belli ürün gruplarını, nakış baskı el işi işlemeler ve farklı tamamlayıcı detaylarla birleştirerek farklı showroom’larda satışa sunuyor.
Zamanla o kadar olumlu tepkiler alıyor ki üç ay içinde kendi showroom’unu tutup tasarımlarını satışa çıkarıyor. Altı ay içinde de imalat departmanını kuruyor.
Nocturne’ün bel kemiğini oluşturacak çekirdek ekibi kurana kadar birtakım değişiklikler yaptıklarını belirten Can Tarlan, “Şu anda tüm departmanlarımız geliştirilerek büyümüş durumda.
Markamız bugün sezonluk 10 bin parça üretimden 150 bin parça kapasitesine ulaştı. Nocturne kadınını, lokomotif gücümüzü oluşturan toptan satışla destekleyerek yarattık ve mağazalarımızla büyütüyoruz” diyor.
15 KİŞİLİK EKİP
Şirket üretimini iki şekilde gerçekleştiriyor. Hem İstanbul’da kendi üretim tesisleri mevcut hem de eski çalışanlarına imkan sağlayarak fabrikalar kurmalarına destek oluyor ve onlara fason üretim yaptırıyor.
Yıllık 300 bin parçalık kapasiteye ulaştıklarını dile getiren Can Tarlan, “Yılda iki koleksiyon hazırlıyor. Zaman zaman özel projeler de gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından herhangi bir tasarım desteği almıyoruz.
Başarılı Türk tasarımcılarla çalışıyoruz. Nocturne’de 15 kişilik bir tasarım ekibimiz mevcut ve Bilim ve Sanayi Bakanlığı nezdinde kabul görmüş bir tasarım merkeziyiz” diye anlatıyor.
30 MAĞAZA
Nocturne’nin toptan tarafta yurt içinde 500, yurt dışında ise 400 noktada satışı mevcut. Türkiye’de, İstanbul, Adana, Trabzon ve Antalya dahil olmak üzere 4 ilde, 9 mağazası, yurtdışında ise Kuveyt ve Katar’da iki mağazası bulunuyor.
Yakında Türkiye’de iki yeni mağaza, yurtdışında ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde üç yeni mağaza açılması planlanıyor.
Bugün toplam 11 olan mağazalarını 2020 yılına kadar 30 mağazaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Can Tarlan, şunları ekliyor: “Planlarımız arasında franchise vermek de yer alıyor.
Bizimle beraber çalışabilecek, perakende sektöründe tecrübesi olan ve markamız ile birlikte büyümek isteyen firmalarla ortak çalışmalarımız olacak. 2020 yılında 15 adet frenchise vermeyi planlıyoruz.”
AB’YE AÇILAÇAK
Şirket mağaza açmayı planladığı ülkelere müşterileri portföylerine göre karar veriyor. Türkiye’ye gelen Kuveyt ve Katarlı turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle markanın bu iki ülkede mağaza açtığını söyleyen Can Tarlan, şunları anlatıyor: “Markamızı seveceğini düşündüğümüz ülkeler ve pazarlar bizim için hedef pazar.
Nitekim hali hazırda B2B satışımızın olduğu Avrupa bu anlamda öncelikli hedeflerimizden. İngiltere’den bir grup ile sözleşme aşamasındayız, Fransa pazarı için de hazırlık yapıyoruz.
Onun dışında Rusya ve ABD ile ilgili 2020’de mağazalar açmayı hedeflemekteyiz. Bu sayede de yurt dışında yer alan mağaza sayımızı 2020 yılına kadar 20’ye çıkarmayı planlıyoruz.”
ONLİNE PAYI
E-ticaret sınırları ve bölgesi olmayan, açılış ve kapanış saatleri olmayan ve müşterilerin istedikleri yerden güvenle ve rahatlıkla alışveriş yapabildikleri tek mağaza. Kendine has birçok dinamiğin olduğu bu mağazanın fiziksel bir mağazadan hiçbir farkı yok.
Ayrıca e-ticaret, dönemin ruhuna ve alışveriş dinamiklerine de hizmet ediyor. Onli-ne’e özel içerikleri yenilikçi teknolojilerin hayatı kolaylaştıran servisleriyle hizmet verdiklerini belirten Can Tarlan, şöyle devam ediyor: “E-ticaret sitemiz, çok ciddi bir hacme sahip, yıllık cironun yüzde 20’sine yakın bir oranı var.
Online mağazamıza özel ekiplerimiz ve partnerlerimiz mevcut. Tüm mağazalarımızla eş zamanlı, aynı doğrultuda hem sosyal medyamız hem de web sitemizle de entegre çalışan bir sitem kurduk. Online satışlarımızın payını yüzde 30 yapmayı hedefliyoruz.”
YÜZDE 40’LIK BÜYÜME
Nocturne 2018 yılında yaklaşık 35 milyon TL ciroya ulaştı. 2019 yılında ise yüzde 40’lık büyüme ile 50 milyon TL ile kapatmayı hedefliyor.
Önümüzdeki yılda da yurtdışı ve yurtiçi yatırımlarına devam edeceklerini dile getiren Can Tarlan, “2020 için toplamda 20 mağazalık bir operasyona dönüşmeyi hedefliyoruz ve 2019’a göre yüzde 50 bir büyüme hedefimiz var.
2020 yılındaki ciro hedefimiz ise yeni mağazalarımızın etkisiyle 80 milyon TL. 150 kişilik bir ekibimiz var. Planladığımız yeni mağazalarımız ve büyüme hedeflerimizle yaklaşık 250 kişilik bir istihdam yaratacağımızı öngörüyoruz” diye ekliyor.
“TAKETİCİ BÜYÜK MARKALARA DOYDU”
FIRSAT YAKALADI
Türkiye perakende sektörü çok dinamik ve aslında her şeye rağmen büyüyen bir sektör. Perakende alışveriş merkezleri üzerinden büyüdü. Bizden çok daha önce bu alana giren belli başlı markalar ve gruplar geçtiğimiz 15 yıl boyunca bu AVM’lerde yerlerini aldı.
Bu durum bizim gibi sektöre yeni girmiş markaların büyümesini geciktiriyor tabii. Ancak büyük markalara doymuş tüketicinin de artık farklı marka arayışına girmiş olduğu bir döneme geldik. Biz bunu iyi yakaladık.
VERİMLİ MAĞAZA
Farklı bir ses getirdik sektöre. Nocturne hem ürün kalitesi, hem güncel ve modern koleksiyonları, hem de ulaşılabilir fiyatlarıyla kısa sürede tüketici tarafından arzu edilen bir marka oldu. İstinyePark AVM’de çok yakın bir geçmişte açılan mağazamız, daha ilk ayında metrekare verimliliği açısından ilk 10 markadan biri oldu.
Fast fashion’dan sıkılmış, ‘pişti’ olmak istemeyen ve kaliteli kumaş iyi işçilik arayan kadınlar Nocturne’ün farkını anladılar. Bu çerçevede biz sektördeki aynılaşmayı farklılaşarak fırsata çevirdik.
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