Türkiye’de tekstil sektörü üretimi 49 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Buna hazır giyim sektörü de eklendiğinde toplam büyüklük 78 milyar dolar. Pandemi sürecinde iplik ve kumaş sektöründe çok büyük yatırımlara imza atıldığını söyleyen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Bu denli büyük yatırımların yanında üretim maliyetlerinin artması ve dampingli ürünler sebebiyle tekstil sektöründe ithal ürünlere uygulanan vergiler düşük kaldı. Bu da ithalatın rekor seviyede artmasına neden oldu. Bu sorunlar karşısında acil önlem alınmalı” dedi. Toplantıda ABD’li pamuk şirketlerinin Türk şirketlerini 550 milyon dolar zarara uğratması da gündem oldu.

Türk tekstil sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Kahramanmaraş’ta bir araya geldi. İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda sektörün bugünü ve geleceği değerlendirildi. Türkiye’de tekstil üretiminin modern altyapısı ve entegre üretim gücüyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığını ifade eden İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil sektörünün tüm alt ürün gruplarında güçlü üretim ve ihracat ağına sahip olduğuna dikkat çekti.

HAKSIZ REKABET

Sektörün güçlü üretim yapısı ile farklılaştığını dile getiren İTHİB Başkanı Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 yılında tekstil sektörünün üretimi 49 milyar dolara ulaştı. Hazır giyim sektörü ise 2021’de 29 milyar dolarlık üretim gerçekleştirdi. Böylece 2021 yılında tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim değeri 78 milyar dolar oldu.”

Böyle güçlü bir üretim yapısına sahip olan sektörün ithal ürünler karşısında haksız rekabetle baş başa kaldığına vurgu yapan Öksüz, “İhracattaki artış, ülkemize döviz kazandırmak bizim milli sorumluluğumuz. Ancak ithal ürünler konusunda sektörümüz haksız rekabetle karşı karşıya. Pandemi sürecinde üreticilerimiz iplik ve kumaş sektöründe çok büyük yatırımlara imza attı. Bu yatırımlar sayesinde üretim kapasitesi yükselirken, ihracatın artışı noktasında da büyük fayda sağladı. Türk üreticiler bu denli büyük yatırımlara imza atarken, dampingli ürünlerin ülkemize çok yoğun bir şekilde giriş yapması ve ithal ürünlere uygulanan ilave gümrük vergilerinin düşük kalması üreticilerimizi zor durumda bıraktı. Yaşanan bu durum yerli üretim yapan firmaların haksız rekabetle karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Yerli üretici maliyet baskısıyla üretime devam etmeye çalıştı” dedi.

İTHALAT ARTTI

Bu süreçte ithalatta da rekor seviyede artış yaşandığının altını çizen Öksüz sözlerine şöyle devam etti:

“İthalatın rekor seviyede artmasının çeşitli nedenleri var. Bunların en başında özellikle Asya Ülkelerinin dampingli ihracat yapması geliyor. Aynı zamanda menşe sapması nedeniyle yerli üreticiyi koruyan önlemler de etkisiz kılınıyor. Eğer bu sorunlar karşısında acil önlem alınmazsa 78 milyar dolarlık dev bir büyüklüğe ulaşan üretimde düşüş yaşanması kaçınılmaz olacak. İplik sektörü %5 – 8 arasında İlave Gümrük Vergileriyle korunuyor. İlave Gümrük Vergisi uygulanan tüm ürünler içerisinde en az korunan ürün grubu maalesef pamuk ipliği sektörü. İlave Gümrük Vergisi ortalaması tüm sektörler içerisinde %25 seviyelerinde. Bu çerçevede tekstil sektörünün en önemli hammaddelerinden biri konumundaki pamuk ipliği sektörünün ilave gümrük vergilerinin artırılması en önemli beklentilerimiz arasında yer alıyor. Türk sanayicisi ne kadar güçlü üretim altyapısına sahip olursa, ne kadar çok desteklenirse ülke de o kadar güçlü olur. Ticaret Bakanlığımız da konuya çok titizlikle yaklaşıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımız sık sık sektörümüzle bir araya geliyor, artan haksız rekabete karşı birlikte çözüm önerileri arıyoruz.”

550 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Toplantıda konuşulan başlıklardan biri de ABD’li pamuk firmalarının Türk şirketlerini uğrattığı 550 milyon dolarlık zarar oldu. ABD’de dev pamuk şirketlerinin operasyonel ve lojistik sıkıntılarını gerekçe göstererek pamuk kontratlarını suistimal etmesi ve ürün teslimini 8 aya varan zaman diliminde geciktirmesi, Türk şirketlerinin 550 milyon dolar zarar etmesine neden oldu. Yüzlerce iplikçinin mağdur olduğu dile getirilirken hala ürününü teslim alamayan şirketlerin olduğu belirtildi. Sektör oyuncuları yasal yollara başvurmak için çalışma başlatırken, Ticaret Bakanlığı da zararın tazmini için harekete geçti.