Girişimci Güneş Mutlu Mavituncalılar’ın 11 yıl önce kurduğu çanta markası Mehry Mu bugün, dünyanın en büyük satış kanallarının yanı sıra Paris’ten Tokyo’ya, Londra’dan New York’a kadar pek çok noktada satılıyor. İstanbul Havalimanı’nda ilk mağazasını açan marka, yurtdışında da havalimanlarında mağazalaşmayı planlıyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Pek çok kadın gibi onun da çanta tutkusu vardı. Neredeyse tüm maaşını yatıracak kadar çok seviyordu çantaları…Ancak bir gün bu aksesuarla ilgili bir iş yapacağını hiç düşünmemişti.

Mehry Mu markasının yaratıcısı girişimci Güneş Mutlu Mavituncalılar’dan bahsediyoruz. Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra Amerika’da Franklin and Marshall College’da psikoloji eğitimini tamamlayan Mavi-tuncalılar, eğitim hayatından sonra profesyonel iş hayatına atıldı. Kendi işini kurmayı seçti.

İlk girişimi ise bir e-ticaret sitesi kurmak oldu. 10 yıl önce hayata geçirdiği onli-ne alışveriş sitesinde 100’a yakın markanın tasarım ürünlerinin satışını yapıyordu. O dönemde ürün karmasında hiç çantanın bulunmadığını fark etti. Hem feminen, hem vin-tage havası olan hem de üst segmentin biraz altında fiyatlandırabileceği çantalara ilginin olduğunu gözlemliyordu.

Bu çizgide, el yapımı çantalar üretmeye karar verdi. Aslında, alışveriş sitesindeki çanta boşluğunu doldurmak için yola çıkmıştı. Ancak zamanla işin boyutu değişti. ‘Mehry Mu’ markalı çantalarına olan ilgi her geçen yıl arttı.

Bugün gelinen noktada dünyanın en büyük satış kanalları Farfetch.com, netapor-ter.com’un yanı sıra Paris’te Le Bon Marche, Londra’da Harvey Nichols, New York’ta Bergdorf Goodman’larda Türkiye’de ise Beymen’de satılan marka, toptan satışın yanında son dönemde perakendeciliğe yönelimiyle de dikkat çekti.

Geçen yıl yüzde 92 büyüme ile 5 milyon TL ciroya ulaşan şirketin bu sıçramasında İstanbul Havalimanı’nda açtığı ilk perakende mağazasının etkisi oldu. Bu yıl da 10 milyon TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Güneş Mutlu Mavituncalılar, “Mağazacılıkta yurtdışında büyümeyi hedefliyoruz.

Yatırımlarımızı sadece havalimanı mağazaları olarak yapacağız. Bundan sonraki planlarımızın başında ise yurt dışında mağaza açmak var, pazar araştırmalarımız sürüyor” diyor.

BEYMEN’E GİRDİ

“Hiç tasarım okumadım. Ama hep bu alana ilgim vardı. Biraz da o ilgiyi tatmin etmek için, elimde olan kumaşları değerlendirip bir çanta atölyesinde bu maceraya başladım” diye anlatıyor Güneş Mutlu Mavituncalılar girişim yolculuğunu…

2009 yılında oğlunu dünyaya getiriyor ve e-ticaret sitesini kapatıp, sadece çanta üzerine markalaşma yoluna yöneliyor. Fas’a, Marakeş’e yolculuk yapıyor ve ilhamı o coğrafyadan geliyor.

Kendisine ‘imza’ olarak ‘Fatma’nın eli’ni seçiyor. Bu figürün yer aldığı kadife ve nakışlı çantalar üretiyor. Ürünleri, dünyaca ünlü markaların satışının yapıldığı Bebek’teki stil sahibi mağaza Midnight’ta satılmaya başlıyor.

Kızının adı da olan ‘Fey’ ile bir yenileşme sürecine girerek farklı tasarımlara imza atıyor ve çantaları moda dergilerinde görünür oluyor. Ünlü kadınlar tarafından kullanılınca marka merak uyandırıyor. Çok geçmeden de Beymen’lere giriyor.

2011 yılında da Mavi Jeans’in dikkatini çekiyor. Böylece üst segment modelleri Beymen’de, ulaşılabilir fiyatlı ürünleri ise Mavi’de tüketicilerle buluşuyor. Ardından da Mehry Mu’nun bilinirliği daha da artıyor.

GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER

Başucunda, elinin altında hep 3-4 biyografi olsun. Kendine örnek aldığın kişilerin hayatlarını okumak, seni hem motive edecek, hem de bir iç ses kazandıracak.

Kendini yenilemekten, değişime adapte olmaktan korkma. Ancak bunu yaparken özünü, yola neden çıktığını, neden farklı olduğunu unutma!

Her yıl, ‘bu yıl girişimim için neler yaptım?’ sorusunu kendine sor.

Kopyalama, örnek ol.

Moda gibi, bilinçsiz tüketimi tetikleyen bir sektörün içindeysen, ayrıca dünyaya ne katıyorum ve de markamı nasıl ayrıştırıyorum, bunu hep düşün ve ona göre evril.

Her ne olursa olsun sevgi, ailen ve değer yargıların önce gelsin. Temelin sağlam olursa, çok da parlak bir fikrin var ise, çok çalışma ile gerisi gelir.

LONDRA AÇILIMI

Sonraki dönemde, çantalarında Doğu -Batı sentezinde daha da derinleşerek ‘Selçuklu Yıldızı’ gibi detayları da kullanıyor. Ünlü İngiliz moda dergilerinden birinde çalışan kız arkadaşının çantalarına olan ilgisi ise yurtdışı açılımını beraberinde getiriyor.

Dergideki moda sayfalarında Mehry Mu çantalara da yer veren arkadaşının teklifi üzerine Londa’ya gidip küçük satışlar yapmaya başlıyor. Derken bir gün aldığı bir mail hayatını değiştiriyor.

Maili atan arkadaşı, kendi adını taşıyan markasını milyonlarca dolarlık global bir fenomene dönüştürüp güzellik devi Estee Lauder’a satan Jo Malone’un bir konferans için İstanbul’a geldiğini ve

onunla ilgilenmesini rica ediyor. Güneş Mutlu Mavituncalılar, sonraki gelişmeleri şöyle anlatıyor: “Tabii ki ilgilendim, gezdik ve yemek yedik.

Kendisi bana ‘Jo loves’ diye sıfırdan bir marka kurduğunu ve Londra’da Eli-zabeth Street’te mağazası olduğunu anlattı. Bana destek olmak istediğini söyledi. Londra’ya gelip mağazasında üç gün boyunca bedelsiz satış yapmamı teklif etti.

Yedi aylık hamile olduğuma aldırmadan çantalarımı toplayıp gittim ve mağazaya yerleştirdim. İyi satışlar yakaladık. Oradan da Kontes: Debonnaire Von Bismarck bizi keşfetti, beğenisini kazandık ve kısa süre sonra Debonnaire’de satmaya başladık.

Dünyanın farklı yerlerinden topladığı tasarım ürünleri kullanan Kontes: Debonnaire Von Bismarck stiliyle ilgi çeken bir isim. Onun çantalarımızı kullanması, bizim için büyük bir tanınma fırsatı oldu. Sonrasında Kraliyet Ailesi’nden müşterilerimiz olmaya başladı. Tüm bu gelişmelerin ardından İngiltere’deki ilk satış noktamız Shop at Bluebird mağazası oldu.”

SEPET VE KUTU ÇANTALAR

Sonrasında marka için deyim yerindeyse ‘yeni bir dönem’ başlıyor. ‘Yeni şeyler yapma zamanı’ diyor ve farklı tasarımlar üzerine yoğunlaşıyor. Hasır örgüyü, deri malzemesiyle ördürüp sepet çantalar yapmaya karar veriyor.

İstediği materyalleri Hindistan’da buluyor ancak prensip gereği buna yakın durmuyor. Yerli üretimden yana olduğunu ve Hindistan’da çok ucuz olan işçilik maliyetlerinin değer yargılarına ters düştüğünü dile getiren Mavituncalılar, şöyle devam ediyor: “Kafamda şehirli kadına uygun sepet ve kutu çanta modelleri vardı. Birçok atölye gezdim.

Türkiye’de çanta üretiminde işçiliğin çok iyi olduğunu ancak bunun daha çok kopyalama konusunda ileri seviyeye geldiğini gördük. Sıfırdan bir tasarım yapmakta ilk zamanlar Türkiye’de yeni bir şey yaratma tarafında ustalar tarafında zorlanmış olsak da doğru ustaları bulup daha fazla çalıştık ve hayalimizdeki çantalara ulaşmayı başardık, vazgeçmeden yaptığımız denemelerle ürünlerimizi yine ustalarımızla birlikte mükemmelleştirdik. Yurtdışında da çok başarılı satışlara ulaştık.”

ÜNLÜLERİN TERCİHİ

Mavituncalılar, ‘ruhu olan çantalar yapıyorum’ diyor. Her koleksiyonu tarih, sanat ve geçmişle birlikte bir hikaye barındırıyor. Öyle ki kısa sürede dünyaya açılarak İngiliz Kraliyet Ailesi ve Olivia Palermo, Nicky Hilton Rothschild, Christina Hendricks, Katilerine Schwarzenegger, Suri Cruise ve Jennifer Law-rence gib birçok ünlü ve Hollywood yıldızının da gözde çanta markası olmayı başardı.

Bugün markanın Japonya’da ciddi bir meraklı kitlesi var. Öyle ki Tokyo’da üç mağazada satılıyor. ABD, İngiltere, Fransa, Ortadoğu ve Asya’da pek çok satış noktası bulunuyor.

Önümüzdeki dönemde dijitale yatırım yapmaya ve mağazalar açmaya yöneleceklerini söyleyen Mavituncalılar, “Perakende sorunlar var ama bizim gibi ruhu, mirası, DNA’sı ve mesajı olan küçük markalar için fırsat olduğunu düşünüyoruz.

Geçen yıl ihracat payımızı yüzde 48’den yüzde 58’e çıkardık. Bu devam edecek. Vegan pazarda da ciddi eksiklikler ve açıklar görüyoruz. Buna yönelik ürünlerimiz var, bu yönde tasarımlarımıza devam edeceğiz” diye anlatıyor.