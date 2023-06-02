İş gezisinde sağlıklı ve enerji kalmak için 5 öneri

Yolculuk, uyku rutininin bozulması, kalabalık ortamlarda sık bulunmak gibi faktörler sık iş seyahati yapan kişilerin yorgun, halsiz ve hasta hissetmesine yol açabilir. Ancak eğer işiniz gereği sık yolculuk yapıyorsanız alabileceğiniz bazı önlemler var. Insider'a konuşan 3 uzman da sık iş seyahati yapanlara bu konularda önerilerde bulunmuş. Tavsiyeleri şöyle:





1 1-Uçuş sırasında ekstra önlemler alın Dr. Efrat LaMandre, "Etrafımızdaki havayı kontrol edemesek de, ellerimizle yüzümüze taşıyabileceğimiz mikropları kontrol edebiliriz. Bu nedenle yüzünüze, gözlerinize ve burnunuza dokunmaktan kaçının çünkü her biri mikroplar için vücuda giriş noktaları olabilir" diyor. Dr. LaMandre ayrıca bu tür yolculuklar yapanlara susuz kalmamalarını tavsiye ediyor: Uçuşunuz sırasında su içmek mukoza zarlarınızı nemli tutar. Yolculuklar solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı hale getirebilir."

2 2- Beslenmenize dikkat eden Seyahat ederken ve normal beslenme rutinlerinden uzaktayken, çok sayıda yüksek kalorili yiyecek tüketmek cazip gelebilir. Priceline CEO'su Brett Keller, "Havaalanı yemekleri genellikle ağırdır ve uçuşlardan hemen önce ve sonra yağlı yiyeceklerden kaçınmaya çalışırım" diyor. Keller, pizza, hamburger veya patates kızartması yerine daha hafif yiyecekler; dilimlenmiş elma ve güç barları gibi ekstra atıştırmalıklar tercih ettiğini söylüyor. Yolda daha sağlıklı beslenmenin bir başka yolu da önceden plan yapmak. Uzun bir seyahatin ardından karar verme yetileri genellikle zayıflar. Bu nedenle havaalanında veya otelde nelerin mevcut olduğuna bakmak daha sağlıklı seçimler yapmaya yardımcı olabilir.

3 3- Egzersiz tercihi Yürüyüş, yüzme gibi birkaç dakikalık düşük yoğunluklu egzersizler bağışıklık sistemine ekstra bir destek sağlayabilir ve geceleri daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Keller, "Sabah koşusu, tüm günümü toplantılarda geçirmeden önce yerel bölgeyi keşfetmemi sağlıyor ve temiz hava, güneş ışığı ve egzersizin birleşimi bana gün için enerji veriyor" diyor.

4 4- Kişisel hijyen Sık sık el yıkamak ve el dezenfektanı kullanmak, mikroplardan korunmanın önemli yollarındandır. Otel odalarının konukları sık sık değişir bu nedenle hijyen önemli. Kendisi de sık sık seyahatler yapan Jerry Justin Alexidor, "İlk iş olarak yerel bir eczaneye gidip biraz dezenfektan alıyorum. Kapı kollarını ya da tüm tutamakları siliyorum; bu pandemi boyunca öğrenilen ve bugün de geçerli olan bir ders" diyor.