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İş gezisinde sağlıklı ve enerji kalmak için 5 öneri

Kısa süreli hava değişimi, yorgunluk gibi faktörler nedeniyle iş gezilerinden eve hasta, yorgun hissederek dönmek oldukça sık rastlanan bir durum. Peki, iş gezisinde sağlıklı ve enerjik kalmak için neler yapılabilir? İşte öneriler

02 Haziran 2023 | 13:27
Son Güncellenme: 02 Haziran 2023 | 13:36
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İş gezisinde sağlıklı ve enerji kalmak için 5 öneri

Yolculuk, uyku rutininin bozulması, kalabalık ortamlarda sık bulunmak gibi faktörler sık iş seyahati yapan kişilerin yorgun, halsiz ve hasta hissetmesine yol açabilir. Ancak eğer işiniz gereği sık yolculuk yapıyorsanız alabileceğiniz bazı önlemler var. Insider'a konuşan 3 uzman da sık iş seyahati yapanlara bu konularda önerilerde bulunmuş. Tavsiyeleri şöyle:


 

1
1-Uçuş sırasında ekstra önlemler alın

1-Uçuş sırasında ekstra önlemler alın

Dr. Efrat LaMandre, "Etrafımızdaki havayı kontrol edemesek de, ellerimizle yüzümüze taşıyabileceğimiz mikropları kontrol edebiliriz. Bu nedenle yüzünüze, gözlerinize ve burnunuza dokunmaktan kaçının çünkü her biri mikroplar için vücuda giriş noktaları olabilir" diyor. Dr. LaMandre ayrıca bu tür yolculuklar yapanlara susuz kalmamalarını tavsiye ediyor: Uçuşunuz sırasında su içmek mukoza zarlarınızı nemli tutar. Yolculuklar solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı hale getirebilir."
2
2- Beslenmenize dikkat eden

2- Beslenmenize dikkat eden

Seyahat ederken ve normal beslenme rutinlerinden uzaktayken, çok sayıda yüksek kalorili yiyecek tüketmek cazip gelebilir. Priceline CEO'su Brett Keller, "Havaalanı yemekleri genellikle ağırdır ve uçuşlardan hemen önce ve sonra yağlı yiyeceklerden kaçınmaya çalışırım" diyor. Keller, pizza, hamburger veya patates kızartması yerine daha hafif yiyecekler; dilimlenmiş elma ve güç barları gibi ekstra atıştırmalıklar tercih ettiğini söylüyor. Yolda daha sağlıklı beslenmenin bir başka yolu da önceden plan yapmak. Uzun bir seyahatin ardından karar verme yetileri genellikle zayıflar. Bu nedenle havaalanında veya otelde nelerin mevcut olduğuna bakmak daha sağlıklı seçimler yapmaya yardımcı olabilir.
3
3- Egzersiz tercihi

3- Egzersiz tercihi

Yürüyüş, yüzme gibi birkaç dakikalık düşük yoğunluklu egzersizler bağışıklık sistemine ekstra bir destek sağlayabilir ve geceleri daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Keller, "Sabah koşusu, tüm günümü toplantılarda geçirmeden önce yerel bölgeyi keşfetmemi sağlıyor ve temiz hava, güneş ışığı ve egzersizin birleşimi bana gün için enerji veriyor" diyor.
4
4- Kişisel hijyen

4- Kişisel hijyen

Sık sık el yıkamak ve el dezenfektanı kullanmak, mikroplardan korunmanın önemli yollarındandır. Otel odalarının konukları sık sık değişir bu nedenle hijyen önemli. Kendisi de sık sık seyahatler yapan Jerry Justin Alexidor, "İlk iş olarak yerel bir eczaneye gidip biraz dezenfektan alıyorum. Kapı kollarını ya da tüm tutamakları siliyorum; bu pandemi boyunca öğrenilen ve bugün de geçerli olan bir ders" diyor.
5
5-Her şeyden önce dinlenin

5-Her şeyden önce dinlenin

En önemli önlemler arasında seyahatinizden önce, seyahatiniz sırasında ve sonrasında vücudunuzu dinlendirmektir. Dr. LaMandre, "Uykunuzu almalı, doğru beslenmelisiniz ki bağışıklığınızı güçlendirerek karşınıza çıkabilecek mikroplarla baş edebilesiniz" diyor. Yoldayken yapılacak en iyi şeylerden biri de kendinizi zorlamamak ve düzenli bir program izlemektir. Keller, "İlk ya da iki gece geç saatlere kadar dışarıda kalmamayı öğrendim. Vücudunuzun iyi bir uyku, egzersiz ve sıvı alımı ile yeni ortamına uyum sağlamasına izin vermek muhtemelen hastalanmaktan kaçınmanın en iyi yoludur" diyor.
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