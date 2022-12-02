2022'de dünyada hayal kırıklığı yaratan & beklentileri aşan şehirler: İlk 20'de Türkiye'den iki il var



Ancak yeni araştırmaya göre bu kez zirvede Orlando, ABD var. Orlando insanların Paris sendromundan mustarip olma ihtimalinin en yüksek olduğu yer. Neredeyse 5 turistten 1'i (%19,52) tatil deneyimlerinin ne kadar hayal kırıklığı yarattığını yazmış. 2022'deki TripAdvisor incelemelerine göre hem Universal hem de Disneyland'ın 2022'de giriş ücretlerini artırmasıyla birlikte fiyat şikayetleri artmış. Kalabalık da negatif yorumlardaki bir diğer faktör.

var. Orlando insanların Paris sendromundan mustarip olma ihtimalinin en yüksek olduğu yer. Neredeyse 5 turistten 1'i (%19,52) tatil deneyimlerinin ne kadar hayal kırıklığı yarattığını yazmış. 2022'deki TripAdvisor incelemelerine göre hem Universal hem de Disneyland'ın birlikte fiyat şikayetleri artmış. Kalabalık da negatif yorumlardaki bir diğer faktör.

Tam tersi şekilde Budapeşte ise gezginlerin beklentilerini aşan şehirler listesinin zirvesinde yer aldı.



2022'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYAN 10 ŞEHİR

Radical Storage imza attığı çalışmadavurgu yapıyor. Çalışmada, bir kişinin bir şehri ziyaret ettiğinde, kafasındaki imajla gördükleri uymuyorsaadı verilen ve rahatsız edici bir duyguya kapılabildiği belirtildi. Çalışmada, "Dünyanın en çok ziyaret edilen 100 şehrinden 826.000'den fazlaanaliz ederek turistlerin beklentilerini karşılamama ve nihai Paris sendromu ortamını yaratma konusunda ilk sıralardaki şehirleri bulmak için analiz ettik" denildi.2021 yılında Paris ve Hong Kong zirvedeydi.1 Orlando ABD2 Cakarta Endonezya3 Pattaya Tayland4 Denpasar Endonezya5 Guilin Çin6 Johannesburg Güney Afrika7 Da Nang Vietnam8 Ha Long Vietnam9 Shenzen Çin10 Pekin Çin1 Budapeşte (Macaristan)2 Brüksel (Belçika)3 Zürih (İsviçre)4 Dublin (İrlanda)5 Lima (Peru)6 Lizbon (Portekiz)7 Mexic City (Meksika)8 Nice (Fransa)9 Auckland (Yeni Zelanda)10 Sidney (Avustralya)Daily Mail'de yer alan habere göre beklentileri aşan şehirler listesinin 11. sırasında Antalya; 14. sırasında ise İstanbul yer alıyor. Antalya'nın hemen altında ise Tokyo yer alıyor.