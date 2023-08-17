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2023'te dikkat çeken seyahat trendi

Seyahat sitesi Enuygun.com'un hem otobüs bileti hem de uçak bileti verileri, 2023 yılındaki satışların yarısından çoğunun tek kişilik olduğunu gösteriyor.

17 Ağustos 2023 | 10:47
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2023'te dikkat çeken seyahat trendi

Enuygun.com açıklamasına göre, tek başına seyahat etmek, 2023 yılının yükselen seyahat trendlerinden biri. Seyahat ederken birine bağlı kalmak istemeyen, nerede yemek yenileceği, nerelerin gezileceği kararlarını tek başına almak isteyen seyahatseverler yola tek başına çıkmayı tercih ediyor.

Bazı durumlarda iş ve eğitim seyahatleri nedeniyle de insanların yola tek başına çıkması gerekiyor. Bu durumların bir sonucu olarak tek başına seyahat trendi popülerliğini artırıyor.

Verilere göre, uçak bileti satışlarının yüzde 70'i, otobüs bileti satışlarının ise yüzde 76'sı tek kişilik.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Ticaret Direktörü Orkun Özkan, tek kişilik seyahatlerin insanlar için önemli bir özgürlük alanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Seyahatseverler bu seyahat trendinde tüm kararları kendileri verebildikleri ve deneyimlerini isteklerine göre şekillendirebilecekleri için son yıllarda tek kişilik seyahatler artış gösteriyor. Aynı zamanda eğitim ve iş amaçlı yola çıkan kişilerin de genelde tek kişi olması bu trendin popülerleşmesini sağlıyor. Tüm dünyada bu şekilde bir artış trendi varken ülkemizde de seyahat severler daha fazla tek kişilik seyahat tercih ediyorlar. Bunun en başlıca sebebi özellikle ülkemizin tek kişilik seyahate uygun olan destinasyonlar konusunda çok zengin olması. Yaz tatili, doğa, kültür, gastronomi gibi birçok konuda, çoğu zaman hepsini içeren şehirlerimiz, yeni yerler keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak isteyenlere çok geniş alternatifler sunuyor. Özgür ruhlu ve kalıplara sığmayan seyahat severler için ilk adımı atmak da daha kolay olduğu için bu artış trendinin devam edeceğini düşünüyorum."

Son olarak tek başına seyahat etmeyi planlayanlarla rota önerilerini de paylaşan Özkan, aynı anda hem deniz hem doğa tatili yapmak isteyenlere Sinop'u, deniz tatili yapmak isteyenlere sakinliğiyle öne çıkan Kabak Koyu ve Cunda Adası rotalarını önerdi.

Tek başına yola çıkıp gittiği yerin mutfağını tüm detaylarıyla keşfetmek isteyenlere Özkan'ın gastronomi turu için rota önerisi Urla oldu.

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