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  • Antalya'ya 2023'te en çok turistin geldiği 3 ülke, sürpriz yapan pazar...

Antalya'ya 2023'te en çok turistin geldiği 3 ülke, sürpriz yapan pazar...

Antalya'da geçen yıl 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Peki, kente en çok turist hangi ülkelerden geldi? İşte en çok turistin geldiği 10 ülke...

02 Ocak 2024 | 17:25
Son Güncellenme: 02 Ocak 2024 | 22:40
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Antalya'ya 2023'te en çok turistin geldiği 3 ülke, sürpriz yapan pazar...

Dünyanın gözde turizm merkezleri arasında bulunan kent, 2023'te turizmde en iyi yılını yaşadı. Kentte önceki rekor 2019'da 15 milyon 280 bin 763 yabancı turistle kırılmıştı. Kültür ve Turizm İl Müdürü verilerine göre, 1 Ocak-31 Aralık 2023 döneminde kente 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist geldi.

İLK ÜÇ: RUSYA, ALMANYA, İNGİLTERE

Antalya, geçen yıl en fazla 3 milyon 461 bin 762 turistle Rusya'dan misafir ağırladı. Rus turistte bir önceki yıla göre yüzde 14,10'luk artış görüldü. Rusları, 3 milyon 363 bin 510 kişi ile Almanlar takip etti. Alman turist sayısında da yüzde 19'luk bir artış yaşandı. Antalya, İngiliz pazarından da ciddi oranda turist çekti. Üçüncü sırada yer alan İngiltere'den kente, yüzde 14,85'lik artışla 1 milyon 318 bin 215 turist geldi.

SÜRPRİZ PAZAR: POLONYA

Polonya da sürpriz yapan pazar oldu. 2023'te Polonya'dan 1 milyon 68 bin 150 kişi tatil için Antalya'yı tercih etti. Bu ülkeden gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 39,60'lık artış oldu. Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ilk on ülke arasında sırasıyla Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, İsrail ve Ukrayna yer aldı.


 

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