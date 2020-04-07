Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası turizm sektöründeki beklentileri ve alınan önlemleri anlattı.

Bloomberg HT’ye konuşan Ersoy, turizm sektörü için alınan iki yeni düzenlemeyi açıkladı. Ersoy şunları söyledi:

“Acente belgeleri artık devredilebilecek, bununla ilgili kanun değişikliğini yeni çıkacak torba yasa için Meclis’e gönderdik.

Bir de işe devam kredisi var, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizli cazip bir kredi.. Özellikle küçük çaplı operasyon yapan, küçük hacimli seyahat acentelerinin yararlanacağı mini bir paket. Hızlı ve esnek bir paket. Birçok seyahat acentesi de yararlanabilecek. Başvuruları Bakanlık sitemizden yapabilecekler ve Nisan ayı itibariyle de hızlıca bunları kullandırmış olacağız. İşe devam kredisine en az 2 çalışanı ve 500 bin TL cirosu olanlar başvurabilecek”

“TURİST SAYISINI ÖNGÖRMEK İÇİN ERKEN”

Ersoy, salgında 15 Nisan haftasında kırılım yaşanmasının beklendiğini belirterek, bu kırılmadan sonra salgının bir ‘V’ çizerek hızla düşüşe geçeceğini ve Ramazan bayramı döneminde yerli turizmde hareketlenmenin de kısmi olarak başlayacağını belirtti.

Bu yılki turist sayısının henüz öngörülemeyeceğini kaydeden Ersoy “tabii sezon başında öngörülen hedeflerin tutturulması imkansız. Ülkeler kendi sorunlarına ne kadar titizce sahip çıkarsa sezon ortalarında da düzelme başlar, ama tahmin yapmak için erken” diye konuştu.

Turizm sektörünün desteklenecek sektörler arasına alındığını belirten Bakan “vergi ötelemeleri, KDV ile ilgili ödemeler ilk etapta 6 ay ötelendi, kredi garanti fonu limitleri dahilinde yeni krediler tahsis edildi. İstihdamla ilgili bütün sektörün yararlandığı bazı uygulamalar var. En önemlisi kısa çalışma ödeneği, burada bir esneklik getirildi..

Acentelerle ve otellerle ilgili bir avans ödemeleri var, burada bir finansman açığı olduğu için biz Hazine ve Maliye Bakanlığımızla konuşarak kredi avans geri iade sistemi diye bir kredi yarattık, önümüzdeki Pazartesi’ye kadar başvuruları kabul ediyoruz, yararlanmak isteyen oteller başvurup almış oldukları avansla tutarlı olarak kamu bankalarından kredi tesisi yapıyoruz. Acentelerin avanslarını geri ödemeleri için bir olanak yaratıyoruz.” ifadesini kullandı.