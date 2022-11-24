Bakan Ersoy: Turizmde artık 'Süper Lig'deyiz

“TURİZMİN SÜPER LİGİNDEYİZ”

20 MİLYON HEDEF

45 MİLYAR DOLAR GELİR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) düzenlediği 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya Lara-Kundu’daki Trendy Otel’de gerçekleşti. “Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği” temasıyla düzenlenen kongrenin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yaptı. Kongrenin açılışında Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek açılış konuşmaları gerçekleştirdi.Türkiye’nin yıl sonunda turist sayısının 2019 seviyesine çok yaklaşacağını, turizm gelirinde ise 2019’un yüzde 19 üzerine çıkacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy sözlerine şöyle devam etti:“Biz Türkiye olarak turizmde artık süper ligdeyiz. Turizmin stratejik sektör ilan edilmesinden bu yana biz de stratejik değişiklikler yaptık. Çok daha hızlı yol almak için 2019 yılında TGA’yı kurduk. Kuruluşundan bu yana TGA kriz yönetimine kriz yönetimine tanıtım çalışmalarının sonuçları karşımızda duruyor. Yıl boyunca 33 ülkenin ulusal kanallarında tanıtım yaptık, 200 ülkenin yayın organlarıyla tanıtım anlaşması imzaladık. Ürün eşitliliğinim en önemli unsurlarından biri kültür turizmidir. İstanbul ve Ankara’da kültür yolu festivallerini başlattık. Onu Çanakkale, Diyarbakır ve Konya kültür yolu festivalleri takip etti. 2023’de bu şehirlere Adana, Gaziantep, Erzurum gibi şehirleri de ekleyeceğiz. Turizmdeki ürün başlıklarımızdan biri de gastronomi. İstanbul artık Michelin yıldızı rehberinde. TGA olarak Michelin rehberine diğer şehirleri de dahil etmek için çalışacağız.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dünyadaki sıkıntılara rağmen Türkiye dünyada ilk 5’te olan bir ülke. Güvenli turizm sertifikası hem diğer ülkelere örnek oldu hem de bu işi ne kadar ciddiye aldığımızı gösterdi. Türkiye 2022 yılında otel gelirlerinde 2019 yılını aşan tek Akdeniz ülkesi oldu. Proaktif olmanın, çok çalışmanın ve ortak aklın eseri. Ülkemize, sektörümüze ve devletimize olan inancımız tamdır. Bu kadar kısa sürede toparlanmamız da bunun bir göstergesi. Türkiye turizminin önümüzdeki dönemde de büyüyeceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Antalya, turist sayısını 20 milyona taşıyacak birikime ve potansiyele sahip.Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:“Türkiye dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri. Dış finansmanın özellikle gelişmekte olan ülkeler için zorlaştığı şu dönemde, turizm 2022 yılı için 45 milyar dolalık bir gelire göz kırpıyor ve dış açığın azaltılmasında önemli döviz girişi sağlıyor. Salgın döneminde seyahat kısıtları sebebiyle azalan turizm gelirleri bu yıl en iyi yılımız olan 2019’u geçti. 2022 yılı için beklentimiz 50 milyon turist, 45 milyar gelir.Turizm, Türkiye’nin petrolü. İçinden geçtiğimiz her dönem turizmin ne kadar önemli olduğunu bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Ancak, turizm yatırımlarımız önceki dönemlere göre azalmış durumda. Yatırım yapacağımız alanları biliyoruz, fiyat rekabetinde öndeyiz ancak insan kaynağı, BT ve özellikle geleceğin olmazsa olmazı sürdürülebilirlik alanlarına daha fazla odaklanmak gerekiyor.Turizm yatırımları güvenli, sağlıklı, yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirilebilir. Turizme, sürdürülebilirlik dönüşümünde hem kendisini geliştirmesi hem de bağlantılı sektörleri yönlendirmesi açısından önemli görevler düşüyor.