Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği Başkanı Güneş Aysun, AA muhabirine, yat turizmi sezonunun yoğunlaşmaya başladığını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinde hem yerli hem de yabancı turistte büyük bir artış beklediklerini ifade eden Aysun, mürettebat, tekne ve sektör olarak yoğunluğa hazır olduklarını kaydetti.

Yat turizm sektörünün en yoğun döneminin haziranda başlayıp eylül ortasına kadar sürdüğünü anlatan Aysun, "Ana limanlarımız Bodrum, Marmaris, Göcek, Fethiye, Bozburun ve Antalya. Bu bölgelerde tahminen 1500'den fazla belgeli gulet var. Bunların hepsi aktif olmayabiliyor ama yüksek sezonda çoğu turlara çıkıyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre biraz daha yavaş gidiyor diyoruz ama son dakika rezervasyonlarıyla sektörün tekrar yoğun olarak devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

"Hayatınızı emanet ettiğiniz teknenin ticari lisanslı olması önemli"

Yat kiralarken dikkat edilmesi gereken konulara değinen Aysun, şunları söyledi:

"En önemli konulardan birisi kiraladığınız, hayatınızı emanet ettiğiniz teknenin mutlaka ticari lisanslı bir yat olması. Ticari ve özel yat arasında gerek güvenlik ekipmanı, gerek personel, gerekte sigorta anlamında pek çok şey farklı. Mutlaka ticari olarak lisansı olan, denize elverişli olan, liman başkanlıkları tarafından denetlenen ve profesyonel personel tarafından idare edilen tekneleri kiralamalarını ve o teknelerle tur yapmalarını öneriyoruz. Aynı şekilde bu tatili organize ederken de belgesi olan acenteler üzerinden rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Sosyal medya üzerinden yanıltıcı reklamlara inanmamak lazım. Herkesi Türkiye'ye tatil yapmaya davet ediyorum. Türkiye'mizin kıyıları bir cennet. Buraya gelmeyenleri mutlaka bekliyoruz. Ben pek çok yeri dolaştım Türkiye'nin kıyıları gerçekten hem korunaklı hem de çok özel. Temmuz-ağustos arasında doluluk oranlarının yüzde 80'i geçmesini bekliyoruz."

"Servis kalitesi konusunda iyi yerdeyiz"

Tekne kiralama ve satışı yapan, 15 yıldır denizcilik sektöründe faaliyet gösteren acente sahibi Alev Semiz de yoğun bir sezon beklediklerini ifade etti.

Yerli tatilciler başta olmak üzere Avrupa'dan ABD'den ve Arap ülkelerinden misafirleri ağırladıklarını dile getiren Semiz, "Tatilcilerin beklentilerini en iyi şekilde sağlayabiliyoruz. Türkiye'deki kıyılar birçok ülkede yok. Biz servis kalitesini çok iyi bilen bir milletiz. Hem servis kalitesi, hem hızlılık hem de personel yeterliliği konusunda bizler gerçekten iyi yerdeyiz. Tatilcilerin beklentilerini karşılayacak filomuz da var, ekiplerimiz de iyi." diye konuştu.