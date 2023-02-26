Fransa-İspanya sınırındaki Bidasoa nehri üzerinde yer alan ıssız Faisans Adası (Pheasant) yılın bir yarısında Fransızlara, diğer yarısında ise İspanya'ya ait.

Türkçe'de adı 'sülün' anlamına gelen 200m uzunluğunda ve 40m genişliğindeki ada, 17. yüzyılın ortalarından beri 1 Şubat'tan 31 Temmuz'a kadar İspanya tarafından yönetiliyor, bu tarihten sonra Fransa'ya devrediliyor. Yani ada Şubattan Temmuz'a kadar İspanya; Ağustos'tan Ocak sonuna kadar Fransa'ya ait.

Peki, durum nasıl ortaya çıktı? Fransız-İspanyol Savaşı 1659'da sona erdiğinde anlaşmanın bir parçası olarak, iki ülkenin adanın komutasını dönüşümlü olarak almasına karar verildi.

Ada pek çok tarihi olaya tanıklık etti. Pireneler anlaşması bu adada imzalandı. Antlaşmayla Fransa Kralı XIV. Louis ile İspanya kralı IV. Felipe’nin kızı Maria-Theresa'nın evlenmesine karar verildi. İspanyol Prensesi Theresa ile Fransa Kralı Louis bu adada tanıştılar. Ada daha önce de yüzyıllar boyunca Fransa ve İspanya arasındaki kraliyet düğünlerinde gelin ve damadın tanışması için geleneksel bir buluşma yeri olarak kullanılmış.

Pireneler Antlaşması'nın imzalanmasının anısına 1861'de adaya bir taş monolit dikildi. Yazıt, o zamanın olaylarını anıyor. Monolitin İspanya'ya bakan tarafı İspanyolca, Fransa'ya bakan tarafı ise Fransızca yazılı.

ADI SÜLÜN AMA SÜLÜN YOK

Adanın adı 'sülün'den gelse de adada sülün bulunmuyor. Fransız romancı Victor Hugo 1843'te burayı ziyaret ettiğinde "Sülün Adası'nda sülün yok" diye dert yanmış.

Adada aslında sadece yeşil tepeli yaban ördeği ve göçmen kuşlar var.

Bazı kaynaklara göre Roma döneminde ada, Bask dilinde 'geçiş' veya 'adım' anlamına gelen "Pausoa" olarak biliniyordu. Daha sonra bu adı Fransızlar köylü anlamına gelen "Paysans" olarak tercüme ettiler. Zamanla kelime sülün anlamında kullanılmaya başladı; Île des Faisans adı takıldı.

Adanın İspanyol tarafında Irun kasabası ve Fransız tarafında Hendaye kasabası var. Hem Irun hem de Hendaye'nin yerel yetkilileri adanın bakımını üstleniyor, çalılıkları kesmek ve ağaçları budamak için tekneyle adaya ulaşıyor.

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