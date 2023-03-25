Gelecekte böyle pasaportlara veda edebiliriz: İşte bu tahminin nedeni

Avrupa'nın önde gelen fütüristleri ve havacılık, inovasyon ve mühendislik dünyalarından uzmanlar, 50 yıl sonra nasıl seyahat edeceğimize dair tahminler için bir araya geldi. Yaptıkları çalışma gelecekte yolcuların kalp atış hızı ve biyometrik pasaportlarla havalimanı güvenliğinden geçeceğini öngörüyor.

1 PASAPORT YERİNE KALP ATIŞI easyJet 2070: Geleceğin Seyahat Raporu, yalnızca 50 yıl sonra, yolcuların her bir kişiye özgü kalp atışı imzalarının ve biyometrik ayrıntılarının, bugün parmak izi tarama teknolojisinin çalıştığı şekilde küresel bir sistemde kaydedileceğini tahmin ediyor.

2 YENİ UÇAK KOLTUKLARI Çalışmada imzası bulunan akademisyenler, yolcuların ayrıca 2070 yılına kadar bir kişinin vücut şekline uyum sağlayan biyomimetik duyusal uçak koltukları, doğrudan yolcuların gözlerine ışınlanan optoelektronik uçak içi eğlence sistemi ve dijital tatil konsiyerjleri bekleyebileceklerini iddia ediyor.

3 3 BOYUTLU YAZICIDAN YİYECEK Rapordaki bir diğer tahmine göre üç boyutlu baskı da konukların varış noktalarına ulaştığında geri dönüştürülebilir tatil kıyafetleri basmalarını sağlayacak. Ayrıca üç boyutlu yazıcıdan basılmış otel büfesi yiyecekleri, tatildekilerin yemek israfını azaltırken yemek istedikleri her şeyi basmalarına imkan tanıyacak.

4 KİŞİYE ÖZEL OTEL ODASI Raporda yerel dilde sorun yaşayanların çeviri yapacak ve seçtiğiniz dilde iletişim kurmanızı sağlayacak bir işitme cihazının kullanılabileceği de iddia ediliyor. Otel odalarının, yatakların tam olarak istenen sertlikte, ortam sıcaklığında ve konukların önceden seçtikleri müziğin çaldığı akıllı odalara dönüşmesiyle, otel konaklamalarının da kişiye daha özel hale gelmesi bekleniyor.