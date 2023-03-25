ARA
Bist 100
5031,98
-0,59%
Bist 100
Dolar/TL
19,0701
0,1986%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5392
-0,3704%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,076
-0,673%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1213,21
-0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Gelecekte böyle pasaportlara veda edebiliriz: İşte bu tahminin nedeni

Gelecekte böyle pasaportlara veda edebiliriz: İşte bu tahminin nedeni

Uzmanlara göre yaklaşık 50 yıl içinde geleneksel pasaportlardan vazgeçilebilir. Peki, yerine ne gelecek? İşte tahminler...

25 Mart 2023 | 11:20
Son Güncellenme: 25 Mart 2023 | 12:03
0
Gelecekte böyle pasaportlara veda edebiliriz: İşte bu tahminin nedeni

Avrupa'nın önde gelen fütüristleri ve havacılık, inovasyon ve mühendislik dünyalarından uzmanlar, 50 yıl sonra nasıl seyahat edeceğimize dair tahminler için bir araya geldi. Yaptıkları çalışma gelecekte yolcuların kalp atış hızı ve biyometrik pasaportlarla havalimanı güvenliğinden geçeceğini öngörüyor. 

1
PASAPORT YERİNE KALP ATIŞI

PASAPORT YERİNE KALP ATIŞI

easyJet 2070: Geleceğin Seyahat Raporu, yalnızca 50 yıl sonra, yolcuların her bir kişiye özgü kalp atışı imzalarının ve biyometrik ayrıntılarının, bugün parmak izi tarama teknolojisinin çalıştığı şekilde küresel bir sistemde kaydedileceğini tahmin ediyor.
2
YENİ UÇAK KOLTUKLARI

YENİ UÇAK KOLTUKLARI

Çalışmada imzası bulunan akademisyenler, yolcuların ayrıca 2070 yılına kadar bir kişinin vücut şekline uyum sağlayan biyomimetik duyusal uçak koltukları, doğrudan yolcuların gözlerine ışınlanan optoelektronik uçak içi eğlence sistemi ve dijital tatil konsiyerjleri bekleyebileceklerini iddia ediyor.
3
3 BOYUTLU YAZICIDAN YİYECEK

3 BOYUTLU YAZICIDAN YİYECEK

Rapordaki bir diğer tahmine göre üç boyutlu baskı da konukların varış noktalarına ulaştığında geri dönüştürülebilir tatil kıyafetleri basmalarını sağlayacak. Ayrıca üç boyutlu yazıcıdan basılmış otel büfesi yiyecekleri, tatildekilerin yemek israfını azaltırken yemek istedikleri her şeyi basmalarına imkan tanıyacak.
4
KİŞİYE ÖZEL OTEL ODASI

KİŞİYE ÖZEL OTEL ODASI

Raporda yerel dilde sorun yaşayanların çeviri yapacak ve seçtiğiniz dilde iletişim kurmanızı sağlayacak bir işitme cihazının kullanılabileceği de iddia ediliyor. Otel odalarının, yatakların tam olarak istenen sertlikte, ortam sıcaklığında ve konukların önceden seçtikleri müziğin çaldığı akıllı odalara dönüşmesiyle, otel konaklamalarının da kişiye daha özel hale gelmesi bekleniyor.
5
HAVA TAKSİLER

HAVA TAKSİLER

Rapor yazarları enerji tasarruflu yer altı otellerinde artış öngörüyor. Bir diğer tahmine göre gezginler tarihi mekanlardaki "zamanda yolculuk deneyimlerinde" dokunsal his sağlayan kıyafetler giyip sanal gerçeklik gözlükleri takabilecek. Gelecekte elektrikli dikey kalkış ve iniş yapan uçaklar hava taksileri, yolcuların yüzde 85'ini evlerinden doğrudan terminale taşıyabilir. Raporun başındaki Birkbeck Koleji'nden Profesör Birgitte Andersen, "Benim işim inovasyon üzerine kurulu ve açık ki gelişen teknolojiler sayesinde seyahat dünyası 2070 yılında çok farklı görünecek" diyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1213,21 -0,57%
  • ALTIN ONS 1978,75 -0,77%
  • BIST 100 5031,98 -0,59%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0701 0,1986%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5392 -0,3704%
  • EURO/USD 1,076 -0,673%
  • INGILIZ STERLINI 1,2233 -0,43949%
  • JAPON YENI 130,722 -0,1%
  • KANADA DOLARI 1,37462 0,22493%
  • RUS RUBLESI 77,28 1,6842%
Günün En Çok Okunanları
BDDK kararları Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Apple'ın yerini alacağı duyurulmuştu: AYYA ne kadar sattı?
Apple'ın yerini alacağı duyurulmuştu: AYYA ne kadar sattı?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Zuckerberg'in 3. çocuğunun ismi de Roma döneminden
Zuckerberg'in 3. çocuğunun ismi de Roma döneminden
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Hangi aday kaç imza topladı? 3. gün sonuçları
Hangi aday kaç imza topladı? 3. gün sonuçları
Bir dönem kripto para kralı olarak tanınıyordu... Tutuklandı...
GERİ
İLERİ
BDDK kararları Resmi Gazete'de: İki yeni banka kuruluyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Apple'ın yerini alacağı duyurulmuştu: AYYA ne kadar sattı?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Zuckerberg'in 3. çocuğunun ismi de Roma döneminden
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Apple'ın yerini alacağı duyurulmuştu: AYYA ne kadar sattı?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Zuckerberg'in 3. çocuğunun ismi de Roma döneminden
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Apple'ın yerini alacağı duyurulmuştu: AYYA ne kadar sattı?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Zuckerberg'in 3. çocuğunun ismi de Roma döneminden
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Hangi aday kaç imza topladı? 3. gün sonuçları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL