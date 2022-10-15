Avrupa’da yaşanan enerji krizi nedeniyle 65 yaş üzeri Avrupalıların kışı ülkemizde geçirmesi gündeme geldi. Bu kapsamda Türkiye’ye kış mevsiminde 10 milyonu aşkın turist gelmesi bekleniyor. İngiltere, Almanya, Hollanda ve Orta Avrupa’dan yoğun talep geliyor.

02- 15 Ekim 2022 tarihli sayıdan

usya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulayan Avrupa, Rusya’nın doğalgazı kesmesi nedeniyle bu kışı enerji sorunuyla karşılıyor. Avrupalı emeklilerin bu süreci iyi atlatabilmeleri için üretilen senaryolar arasında kışı ülkemizde geçirmeleri de gündeme geldi.

Pandemi sonrası son üç yılın en yoğun kışına hazırlanan turizmciler, rezervasyonlarda 2019’un rakamlarını yakaladı. Kayak, sağlık, futbol, golf, kongre ve etkinlik gibi kategorilerle kış sezonunu bekleyen turizmcilerin, Avrupa’da yaşanan enerji kriziyle birlikte beklentileri arttı.

TÜİK verilerine göre, 2021’in ilk çeyreğinde 2,6 milyon turist alan ülkemiz bu yıl ilk çeyrekte 6,4 milyon turist aldı. 2021’in son çeyreğinde 9 milyon 50 bin turist ülkemize gelirken bu yıl son çeyrekte 10 milyon rakamının aşılması bekleniyor. Düşük sezon olan ilk ve son çeyrekte 2019’da 17,5 milyon olan turist sayısının bu yıl geçilmesi öngörülüyor.

DÜŞÜK SEZON HAREKETLENECEK

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, kasım-nisan döneminin hareketli geçmesini beklediklerini, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Orta Avrupa ülkelerinden yoğun talep geldiğini söylüyor.

Talep artışının düşük sezonu hareketlendirecek ve atıl yatakları dolduracak olmasının sevindirici olduğunu belirten İşler, Avrupalı turistlerin tatil planlarının genellikle iki haftalık olduğunu, rezervasyon alan otellerin sağlık turizmi ve hastane altyapısıyla İstanbul, İzmir ve Antalya’da kümelendiğini belirtiyor.

Kış sezonu rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 25 seviyelerinde arttığına dikkat çeken İşler, “Yaşlanmamak mümkün değil ama sağlıklı yaşlanmak elimizde” sloganıyla yola çıkan turizmcilerin, SPA, wellnes tesisleri, sağlık merkezleri, detoks, botoks ve diyet menülerini pazarladıklarını vurguluyor.

2023 HEDEFİ 53 MİLYON TURİST

Bu yıl 47 milyon turiste ulaşılacağını belirten İşler, “Türk turizmi kış operasyonu da düşünüldüğünde 2023’te 53 milyon turisti yakalayabilir” diyor.

Kış aylarında yoğunluk azaldığı için otellerde işten çıkarmalar yaşanıyor. Ancak sezon uzadığında oteller çalışanlarını koruyabiliyor. Ayrıca, turizme bağlı yan sektörlerde de iş hacmi ve istihdam olumlu etkileniyor.

Resort oteller kışın personelini elde tutabilmek, otelin pazarda bilinirliliğini kalıcılaştırmak, bankalarda finans döngüsünü sağlamak için yüksek sezona göre oldukça düşük fiyatlar veriyorlar. Hedef kitlesi 65 yaş üzeri turist olan bu turizm çeşidi üçüncü yaş turizmi olarak da anılıyor.

Almanya Seyahat Acentaları Birliği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff da Alman emeklilerin kış aylarını Mayorka veya Türkiye’de geçirebileceklerini açıklamıştı.

Bunun üzerine tur operatörleri 22- 60 gün arasında değişen süreler için otellerden günlük 21-30 Euro arasında değişen fiyatlar alıp Almanya’nın ucuzcu marketlerinde satışa sunmuştu.

22 GÜNLÜK PAKETLER

Almanya’da bir evin aylık doğalgaz faturası 600 Euro civarındayken bu rakam şimdi bin 300 Euro’ları aştı. Bu durum da 600 Euro’ya Türkiye’de tatili cazip hale getiriyor. Almanya’da Lidl, Aldi gibi ucuz süpermarket zincirleri uzun yıllardır dünyanın farklı bölgelerine tatil satışı da yapıyor.

Alman Lidl, Side tatilinin yoğun ilgi gördüğünü, 22 günlük Türkiye tatilinin 2023 Ocak’ında 599 Euro olduğunu, yoğun talep nedeniyle sınırlı kontenjanın tükendiğini, söz konusu tatili daha yüksek fiyata satın almanın bile imkansız olduğunu açıklamıştı.

“Türkiye’de günlüğü 27 Euro’dan nasıl 22 gün tatil yapabiliyor?” sorusu kafaları kurcalarken, bu tip ucuz kampanyaların ilk kez yapılmadığı vurgulanıyor. Sadece Türkiye’ye de yapılmadığı, Tunus, Fas, Mısır, Yunanistan ve İspanya’da da günlüğü çok ucuza gelen tatil fırsatları bulunduğu belirtiliyor.

Ülkemizde maliyetleri azaltmak isteyen bazı otellerin konseptlerini pansiyona çevirdiklerine de dikkat çekiliyor. Avrupalı emeklilerin daha çok Antalya’ya gelmeleri beklenirken Dalaman, Marmaris gibi Güney Ege bölgelerine ise kışın uçuş olmaması sebebiyle bu hareketlilik yansımayacak. Bölgedeki turizmciler, uçuşlar başlarsa, otellerini kışın açık tutabileceklerini söylüyor.

SEZON UZAYACAK

Türkiye’de 2014’ten beri sezonu uzatma çalışmaları yapılıyor. Önceleri eylül sonunda kapanan birçok otel artık sezonu kasım ayına kadar uzatıyor. Antalya’nın birçok bölgesinde sezon 12 aya kadar çıktı.

Golf, futbol gibi turizmi türlerinin yanında son dönemde sağlık turizminin öne çıkmasıyla kışın talep en çok İngiltere, Almanya, Hollanda ve Orta Avrupa ülkelerinden gelirken, tatil planları genellikle iki haftalık oluyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Avrupa’daki gelişmelere bakıldığında turizmde son üç yılın en hareketli kışının yaşanacağını söylüyor.

Kış döneminde turizmini geliştirmek için ürün ve pazar çeşitlendirmesi çalışmaları yapıldığını belirten Yağcı, “Kış sezonunda hareketlilik beklentisi sadece Avrupa’da yaşanan enerji krizi kaynaklı değil. Sağlık, futbol, golf, kongre ve etkinlik turizmiyle de kış sezonunu destekliyorduk.

Avrupa’da yaşanan son durum karşısında oluşan taleple Antalya’da kasım ayının özellikle Avrupa ve İngiltere pazarında iyi geçeceğini öngörüyoruz” diyor.

Toplantı ve etkinlik segmentinde de canlanma olduğunu söyleyen Yağcı, ocak-şubat döneminde futbol turizminin yüksek olduğunu, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkelerinin kışın öne çıkacağını vurguluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Almanya’da emekli sandıkları ile anlaşması halinde emekli sandıklarının maaşı tatil olarak ödeyebileceğine de dikkat çekiliyor. Geçmişte tur operatörleri aracılığıyla bu tür birliktelikler yapılmıştı.

“KISITLAMASIZ İLK KIŞ OLACAK” FİRUZ BAĞLIKAYA TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) BAŞKANI

“Bu yıl kısıtlamasız ilk kış olacak. Kış turizminde yoğunluk bekliyoruz ama bu hareketlenme direkt doğalgazla bağlantılı değil. Alman hükümetinin artan enerji fiyatları nedeniyle halka yaptığı para yardımı Antalya-Side bölgesini hareketlendirebilir.

Kışı daha sıcak ülkelerde geçirmek isteyen ve doğalgaz sıkıntısının da motive edeceği turistler İspanya, Yunanistan ve Türkiye’yi tercih edecektir. Türkiye’yi her kış tercih eden Alman emeklilerle birlikte Türk turizmi bu işten ciddi pay alacak.”