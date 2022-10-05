Avrupa’da yaşanan enerji krizi nedeniyle 65 yaş üzeri Avrupalıların kışı ülkemizde geçirmesi gündeme geldi.

Bu kapsamda Türkiye’ye kış mevsiminde 10 milyonu aşkın turist gelmesi bekleniyor. İngiltere, Almanya, Hollanda ve Orta Avrupa’dan yoğun talep geliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulayan Avrupa, Rusya’nın doğalgazı kesmesi nedeniyle bu kışı enerji sorunuyla karşılıyor.

Avrupalı emeklilerin bu süreci iyi atlatabilmeleri için üretilen senaryolar arasında kışı ülkemizde geçirmeleri de gündeme geldi.

Pandemi sonrası son üç yılın en yoğun kışına hazırlanan turizmciler, rezervasyonlarda 2019’un rakamlarını yakaladı.

Kayak, sağlık, futbol, golf, kongre ve etkinlik gibi kategorilerle kış sezonunu bekleyen turizmcilerin, Avrupa’da yaşanan enerji kriziyle birlikte beklentileri arttı.

TÜİK verilerine göre, 2021’in ilk çeyreğinde 2,6 milyon turist alan ülkemiz bu yıl ilk çeyrekte 6,4 milyon turist aldı.

2021’in son çeyreğinde 9 milyon 50 bin turist ülkemize gelirken bu yıl son çeyrekte 10 milyon rakamının aşılması bekleniyor.

Düşük sezon olan ilk ve son çeyrekte 2019’da 17,5 milyon olan turist sayısının bu yıl geçilmesi öngörülüyor.

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