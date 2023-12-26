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Bu ülke 2024'te vizesiz ülke olacak

Turistler 2024 yılında Kenya'yı vizesiz olarak seyahat edebilecek.

26 Aralık 2023 | 16:43
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Bu ülke 2024'te vizesiz ülke olacak

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da Devlet Başkanı William Ruto12 Aralık'ta yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanından Kenya'ya gelen ziyaretçilerin Ocak ayından itibaren artık vizeye ihtiyaç duymayacağını söyledi. Ruto, hükümetinin tüm ziyaretçilerin vize başvurusu yapmak yerine önceden elektronik seyahat izni almasını sağlamak için dijital bir platform geliştirdiğini söyledi.

Ruto,  ülkenin İngiltere'den bağımsızlığının 60'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen törende "Ocak 2024'ten itibaren Kenya vizesiz ülke olacak. Artık dünyanın herhangi bir köşesinden biri Kenya'ya gelmek için vize başvurusu yapmayacak." dedi.

Nairobi'de 4 Eylül'de düzenlenen Afrika İklim Zirvesi'nde Ruto, Kenya'ya girişte vize serbestliği getireceklerini duyurmuştu. Ruto uzun süredir Afrika kıtasında vizesiz seyahati savunuyor.

Ülkede urizm endüstrisi, Hint Okyanusu kıyı şeridinde plaj tatilleri ve iç kesimlerde yaban hayatı safarileri sunarak Kenya ekonomisinde hayati rol oynuyor.


 

 


 

 

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