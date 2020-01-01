Çift haneli büyümeyle yükselişi sürecek
Türkiye’nin döviz girdisi sağlayan sektörlerinin başında yer alan turizm sektörü, krizli yılları geride bırakıp yükseliş sürecine girdi.
2019 yılını 52 milyon turistle kapatacak olan sektör, 2020’de 58 milyon ziyaretçi ile 40,8 milyar dolarlık turizm geliri hedefliyor.
Turizm Tanıtma Fonu Payı ve Konaklama Vergisi adıyla iki yeni vergi konulması ise sektörde tedirginlik yarattı.
Toparlanma sürecine giren ancak gelirde eski günlere dönemeyen sektörün rekabet gücünü kaybetmesinden endişe ediliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı da yeni dönemde tanıtım atağı yapıp turizm gelirini artırmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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