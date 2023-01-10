Çinli turistler bu yıl nereye uçuyor?

Çin, 2020'de koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez sınırlarını bazı turistlere yeniden açtı. CNN'nin analizine göre ülkedeki ilk büyük gezgin dalgası muhtemelen başka bir yerde yaşayan aile ve arkadaşlarla yeniden bir araya gelmek isteyen Çin vatandaşlarını kapsayacak olacak olsa da, bunu eğlence turizmi takip edecek gibi görünüyor.

Çin'in ana havayolları da rotalarını artırıyor. Bu durum çoğunlukla bu, pandemi sırasında kaldırılan veya büyük ölçüde azaltılan uçuş rotalarının eski haline getirilmesi anlamına geliyor.

CNN haberinde "Bununla birlikte, birkaç önemli yeni rota Budapeşte, İstanbul, Johannesburg ve diğer büyük şehirlerdeki gezginlerin Çin'i ziyaret etmesini her zamankinden daha kolay hale getiriyor ve bunun tersi de geçerli" diyor. CNN'in sıraladığı rotalar şöyle:

-Şangay-Atina

-Guangzhou -İstanbul

CNN, İstanbul seferi için "Çin'in üçüncü büyük şehri, China Southern Airlines'ın yeni uçuşu sayesinde bu yıl İstanbul'a doğrudan bir bağlantıya sahip olacak. Merkezi Guangzhou'da bulunan havayolu 10 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'na (IST) uçacak. Guangzhou - İstanbul uçuşu yaklaşık 11 saat sürerken, dönüş yolculuğu yaklaşık 9,5 saat sürüyor. İstanbul, Türk Hava Yolları'nın ana üssü olduğundan, Avrupa'ya başka bir giriş kapısı arayan Çinli gezginler için bu harika bir haber" yorumu yapıyor.

-Pekin - Johannesburg (Güney Afrika Cumhuriyeti)

-Chongqing -Budapeşte (Macaristan)

-Xi'an-Almatı (Kazakistan)

ÇİN'DEN İSTANBUL'A İLK SEFER

Öte yandan karantinanın sona ermesiyle ilk uluslararası uçuşun 8 Ocak'ta Çin'deki havalimanlarına ulaşmasının ardından Türkiye'den de ilk tarifeli sefer yapıldı. Çin havayolu şirketi China Southern Airlines, pandeminin ardından 240 yolcusuyla İstanbul'dan Guangzhou kentine ilk uçuşu gerçekleştirdi. Bilet işlemlerini tamamlayan yolculara, çikolata ikram edildi.

Yolcuların uçağa alındığı kapıda ilk uçuş dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan China Southern Airlines Türkiye Genel Müdürü Wen Demei, İstanbul'dan Guangzhou'ya uçuş düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Havalimanı işletmesi İGA ve diğer iş ortaklarına teşekkür eden Demei, "Yolcularımıza da teşekkür ederim. Sizlerin güvenini kazanmak için hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Pandemiden önce Türkiye Çinli turistlerin en önemli turizm destinasyonlarından biri oldu. Pandemiden dolayı maalesef uçuşlarımızı durdurmak zorunda kaldık. Ben inanıyorum gelecek yıllarda Türkiye'de önemli bir potansiyel var. Çin'in en büyük hava yolu şirketi olarak Çin ve Türkiye arasında köprü görevi görmeyi arzuluyoruz." diye konuştu.

