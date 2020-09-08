İlk 10 mavi bayraklı plajdan biri olan Kalkan Koyu’nda bulunan Patara Prince Hotel & Resort, güvenli turizm sertifikası aldı.

Pandemi öncesinde otelde ve devremülklerde yaklaşık 2 milyon dolarlık yenileme yatırımı yaptıklarını söyleyen Patara Turistik Tesisler Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Kaşo, Covid-19 sürecinde çok daha dikkatli ve başarılı olmak için ilgili bakanlıkların önerdiği tüm önlemleri eksiksiz aldıklarını anlattı. Geçen süreçte de tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Kaşo, “17 Temmuz’da bakanlık tarafından yetkilendirilen Royal Certification ile yapılan anlaşma neticesinde güvenli turizm sertifikasını aldık ve 17 Ağustos’ta tarihinde güncellendik” dedi.

Akdeniz ve Kalkan Koyu’nun manzarası ve özgün mimarisiyle Patara Prince Hotel & Resort’de haftalık rezervasyon imkanı var. 1, 2, 3, 4 yatak odalı ve mutfaklı apart ve villarında ev konforunda tatil yapılabiliyor.