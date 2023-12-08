CNN böyle duyurdu: 'Dakikalar içinde biletleri tükenen 30 saatlik muhteşem tren yolculuğu'

CNN'nin haberinde Doğu Ekspresi için şu yorumlar var:

Tarihsel olarak Ankara'dan Kars'a giden bir banliyö treni olan bu tren, son yıllarda Türk influencer'lar arasında, alışılmışın dışında hazinelerle dolu doğunun çarpıcı manzarasıyla viral oldu.

10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de yaşayan seyahat influencer'ı Berry Romo, "trenin yerel halk ve Türk gezginler arasında zaten oldukça popüler olduğunu, ancak yabancı turistler arasında pek bilinmediğini" belirtiyor.

Artan talebe yanıt olarak, banliyö hizmeti 2019 yılında turistik bir rotaya dönüştürüldü. 30 saatten fazla süren yataklı tren, hareketli başkent Ankara'dan bazen karlı harikalar diyarı Kars'a kadar uzanıyor.1.310 kilometrelik (814 mil) mesafede yol boyunca şehir gezilerinin düzenlendiği duraklar var.

Ancak bilet bulmak oldukça zor. Yolcular biletlerin genellikle dakikalar içinde tükendiğini söylüyor.

Romo, "İşin püf noktası, gece yarısı olur olmaz web sitesini kontrol etmek ve web sitesi yenilendiğinde satın almak," dedi.



