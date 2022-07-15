CNN haberinde, Efes’te kolayca gözden kaçabilecek çok fazla ayrıntı olduğu için bir rehber eşliğinde gezmeyi tavsiye ediyor. Haberde şu yorumlar yapılıyor: “2. yüzyıldan kalma Celsus Kütüphanesi, antik metropolün görülmeye değer yerlerinin en ünlüsü. Onu, Kuretler Caddesi ve uçsuz bucaksız Antik Tiyatro takip ediyor. Tiyatro, 25 bin kişiyi ağırlayabiliyordu ve Aziz Paul’un orada vaaz verdiğine inanılıyor”