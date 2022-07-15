CNN International, Avrupa’da gezilebilecek en iyi 17 destinasyonu sıraladı. İşte listede yer alan yerler:
CNN International Avrupa’da gezilecek en iyi 17 destinasyonu listeledi. Haberde pandemi nedeniyle iki yıldan fazla süredir bastırılan talebe vurgu yapıldı, şu an pek çok gezinin Avrupa seyahati planladığı belirtildi.
Haberde doların euro karşısında yükselmesinin de ABD’li gezginlerin lehine olduğu vurgusu yapıldı. CNN’nin en iyi 17 destinasyon listesinde Türkiye’den Efes yer alıyor. Efes ile ilgili şu yorumlar yapıldı:
“Günümüz Türkiye’sinde Selçuk yakınlarında bulunan antik Yunan-Roma şehri Efes, özenli kazı ve restorasyon sayesinde Avrupa’nın en eksiksiz klasik şehridir.”
CNN haberinde, Efes’te kolayca gözden kaçabilecek çok fazla ayrıntı olduğu için bir rehber eşliğinde gezmeyi tavsiye ediyor. Haberde şu yorumlar yapılıyor: “2. yüzyıldan kalma Celsus Kütüphanesi, antik metropolün görülmeye değer yerlerinin en ünlüsü. Onu, Kuretler Caddesi ve uçsuz bucaksız Antik Tiyatro takip ediyor. Tiyatro, 25 bin kişiyi ağırlayabiliyordu ve Aziz Paul’un orada vaaz verdiğine inanılıyor”
İşte CNN’nin “Avrupa’da gezilecek en iyi yerler” listesindeki rotalar:
Picos de Europa, İspanya
Lofoten Adaları, Norveç
Apuseni Dağları, Romanya
Efes, Türkiye
Avignon, Fransa
Lizbon, Portekiz
Dingle Yarımadası, İrlanda
Filibe (Plovdiv), Bulgaristan
Pompei, İtalya
Atina, Yunanistan
Salzburg, Avusturya
Henne Strand, Danimarka
Brugge, Belçika
Düsseldorf, Almanya
Wrocław, Polonya
Groningen, Hollanda
Cairngorms, İskoçya
Bir cevap yazın