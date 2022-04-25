CVK Hotels & Resorts, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ve CVK Taksim Hotel ile turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket, önümüzdeki 10 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında toplam 14 otel açmayı hedefliyor. Bu hedefe CVK Karaköy Hotel projesini hayata geçirmekle başlayan CVK Hotels & Resort, Türkiye’de 3 otel ile zincirin ilk halkasını tamamlayıp Batı ve Doğu Avrupa’da 6 oteli, yurt içinde ise 5 oteli bünyesine katarak büyümeyi planlıyor.

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çevik, CVK Hotels & Resorts markasını büyütme kararı aldıklarını belirterek, “Otelimiz fark yaratan konumu, manzarası ve hizmet kalitesi ile bir adım öne çıkarak, İstanbul’un tüm global otelleri içerisindeki yerini aldı. Bu da bize CVK Hotels & Resorts markasını büyütme kararını alırken önemli bir gösterge oldu. Önümüzdeki yıl CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’un 10. yaşını kutlayacağız.”

CVK KARAKÖY AÇILACAK

CVK Hotels & Resorts’un marka yolculuğuna 2010 yılında Park Otel’i hayata geçirme fikri ile başladıklarını, aynı yıl Galataport projesi içerisinde yer alan CVK Karaköy Hotel yatırımı ile de ikinci adımı attıklarını söyleyen Fatih Çevik, “2016 yılının ortalarında hayata geçirmeyi planladığımız CVK Karaköy Hotel’i yerel ve global krizler, ekonomik dalgalanmalar ve geçtiğimiz iki yıl boyunca yaşadığımız pandemi süreci gibi turizm sektörünü derinden etkileyen olaylar yüzünden projemizi değer bulacağı zamanda hayata geçirmek için bekletme kararı almıştık. Şu an projemiz için doğru zamanın geldiğine inanıyoruz. 2022 yılının dördüncü çeyreğinde CVK Karaköy Hotel projesini tamamlayarak, İstanbul’u luxury otel kategorisinde yepyeni bir markayla buluşturacağını” belirtti.

CVK Hotels & Resorts markasının 10 yıl içinde “14 Otel” hedefine ulaşacağını belirten Fatih Çevik, “Globalleşme yolundaki hedefimiz ise gelecek 10 yıl içerisinde yurt içinde ve yurt dışında toplam 14 otele ulaşmak. Bu süreçte franchise veren bir marka olmak için de gerekli alt yapımızı oluşturuyoruz. 14 otel hedefimiz gücünü, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ve CVK Taksim Hotel işletmeleri ile kazandığımız marka değerinden ve tecrübeden alıyor. CVK Karaköy Hotel’de misafirlerimizi ağırlamak da bu hedefin ilk somut adımı olacak. Yakın zamanda CVK Hotels & Resorts ailesine dahil etmeyi planladığımız bir resort otel yatırım projemizin yanı sıra Batı ve Doğu Avrupa’da 6, yurt içinde ise 4 otel projesi ile sektörde fark yaratmak istiyoruz” dedi.