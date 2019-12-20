Dedeman hedef büyüttü: 10 yılda 50 otel
Dedeman Turizm Grubu, dünyadaki en iyi 20 kayak merkezi arasında gösterilen Erzurum Palandöken’deki iki oteliyle 27. kış sezonunun açılışını yaptı.
Marka, yeni sezonun başlamasıyla birlikte; bölgeye ve sezona dair öngörülerini ve ileri dönem hedeflerini paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi. Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Dedeman markası için Palandöken’in her zaman çok özel bir yeri olduğunu her zaman da öyle olacağını söyledi.
Geçtiğimiz Temmuz ayında kaybettikleri babaları Murat Dedeman’ın Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen, dönemin valisinin de yönlendirmesi ile 1993 yılında Palandöken Kayak Merkezi’ndeki ilk otel yatırımını gerçekleştirdiğini hatırlatan Banu Dedeman şöyle devam etti:
“Murat Dedeman sadece 1994 yılında hizmete giren otelimizin değil, aynı zamanda Palandöken Kayak Merkezi’nin de gelişmesini sağladı. Bu yatırım ile Türkiye yeni bir destinasyon kazanırken, bölge kayak merkezi haline gelerek uluslararası pazarda da yer bulmaya başladı. Geçen 25 yılda Palandöken çok yol aldı. Şimdi arzumuz, Palandöken’in dünyanın kayak merkezi haline gelmesidir.”
“HEDEFİMİZ 10 YILDA 50 OTELE ULAŞMAK”
Dedeman, hedeflerinin bundan böyle verimlilik içinde büyüme ve yaygın hizmet ağını genişletmek olacağını belirtiyor. 1966 yılından bu yana ülkeye ve sektöre hizmet ettiklerine dikkat çeken Dedemin, “Kurumsal yapımızı güçlendirmek ve zincirimize yeni halkalar katarak büyümek için çalışıyoruz. Grubun başlattığı sürdürülebilir büyüme ve değişim stratejisine uygun olarak oluşturduğumuz icra kurulu ile yeni başarılara imza atmayı, şuan 17 olan otel sayımızı 10 yılda 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.
Banu Dedeman konuşmasında, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından her yıl dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup müsabakasının, bu yıl ülkemizde, Palandöken’de yapılacak olmasından ve müsabakanın Murat Dedeman’ın adı ile gerçekleşecek olmasından dolayı büyük onur duyduklarını belirtti.
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