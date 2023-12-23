ARA
Bist 100
7557,56
-2,67%
Bist 100
Dolar/TL
29,2282
0,2541%
Dolar/TL
Euro/TL
32,2326
0,1331%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1013
0,0882%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1929,31
0,69%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Edirne'ye yılbaşı ilgisi: İki ülkeden gelişler sürüyor

Edirne'ye yılbaşı ilgisi: İki ülkeden gelişler sürüyor

Bulgar ve Yunan turistler, Noel alışverişini yaptığı Edirne'de yılbaşını karşılayacak.

23 Aralık 2023 | 21:33
0
Edirne'ye yılbaşı ilgisi: İki ülkeden gelişler sürüyor

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne, komşu ülke vatandaşlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Hristiyan dünyasının büyük bölümü tarafından bir bayram gibi kutlanan Noel için Edirne'ye gelen turistler, kentte yoğunluk oluşturdu.

Turistler, Noel alışverişlerini kentteki çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinden gerçekleştiriyor. Yılbaşını da Edirne'de karşılayacak birçok turist, günler öncesinden otel ve eğlence yerlerinde rezervasyonlarını yaptırdı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, AA muhabirine, kentte yılbaşı hareketliliği yaşandığını söyledi.

Komşu ülkeden gelen turistlerin kent ekonomisine katkı sağladığını belirten Irmak, "Turistlerin Edirne'ye ilgisi yılbaşında artan bir ivmeyle devam ediyor. Biz bundan çok mutluyuz." dedi.

Irmak, yılbaşı öncesi kentteki işletmelerin gerekli hazırlıkları tamamladığını ifade etti.

Edirne esnafının her zaman en iyi hizmeti sunduğunu ve tercih edildiğini anlatan Irmak, şunları kaydetti:

"Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok sayıda grup Edirne'ye geliyor. Otellerimizde yerlerini ayırttılar. Onlar Noel'i 24 Aralık'ta kutluyorlar, aynı şekilde yeni yılı karşılamak isteyenlerin sayısı da bir hayli çok. Yerli turistin yanı sıra yabancı turist sayısının çok olması bizler için faydalı. Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşıyor, restoranlar dolu. Edirne'ye ciddi miktarda döviz bırakıyorlar."

"Turistler yeni yıla Edirne'de girmeyi tercih ediyor"

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Edirne Temsilcisi Can Pekbaş ise yılbaşı için Edirne'yi tercih eden turistlerin otellerdeki doluluk oranını artırdığını söyledi. Kentte bereketli bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Pekbaş, "Her yıl olduğu gibi yılbaşı için yakın ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan talep var. Misafirlerimizi ağırlamak için hazırlıkları yaptık. Onların yeni yıla güzel bir şekilde girmeleri elimizden geleni yapacağız. Belli bir oranda yılbaşı talebimiz var. Turistler yeni yıla Edirne'de girmeyi tercih ediyor. Edirne esnafı alışveriş için de güzel hazırlık yaptı." diye konuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1929,31 0,69%
  • ALTIN ONS 2053,1 0,43%
  • BIST 100 7557,56 -2,67%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,2282 0,2541%
  • EURO/TURK LIRASI 32,2326 0,1331%
  • EURO/USD 1,1013 0,0882%
  • INGILIZ STERLINI 1,2703 0,12335%
  • JAPON YENI 142,473 0,169%
  • KANADA DOLARI 1,32587 -0,16565%
  • RUS RUBLESI 92,895 0,0215%
Günün En Çok Okunanları
TOKİ 24 ilde yüzde 25 peşinatla 231 arsa satacak: İşte detaylar
Borsaya yeni endeks geldi: "BIST 500"
Borsaya yeni endeks geldi: "BIST 500"
2024'te ikinci el otomobilde fiyatlar düşer mi? MASFED Başkanı'na göre 'yanlış bir algı var'
2024'te ikinci el otomobilde fiyatlar düşer mi? MASFED Başkanı'na göre 'yanlış bir algı var'
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
GERİ
İLERİ
TOKİ 24 ilde yüzde 25 peşinatla 231 arsa satacak: İşte detaylar
Borsaya yeni endeks geldi: "BIST 500"
2024'te ikinci el otomobilde fiyatlar düşer mi? MASFED Başkanı'na göre 'yanlış bir algı var'
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
Borsaya yeni endeks geldi: "BIST 500"
2024'te ikinci el otomobilde fiyatlar düşer mi? MASFED Başkanı'na göre 'yanlış bir algı var'
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
2024'te ikinci el otomobilde fiyatlar düşer mi? MASFED Başkanı'na göre 'yanlış bir algı var'
2023 yılında en çok hasılat yapan 10 film
'Geçen ay 250 bin araç üreten markayı Türkiye'ye yatırıma davet ettim'
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL