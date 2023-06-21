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Enuygun'dan bayram için 4 vizesiz rota önerisi

Seyahat sitesi Enuygun, vizesiz yurt dışı rotalarını paylaştı.

21 Haziran 2023 | 10:08
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Enuygun'dan bayram için 4 vizesiz rota önerisi

TİFLİS

Şirket açıklamasına göre, kültürü, tarihi dokusu ve manzaralarıyla ünlü Tiflis, Kurban Bayramı tatili için ideal bir seçenek. Gürcistan'a Türkiye'den vize gerekmiyor ve uçak biletleri genellikle uygun fiyatlı oluyor. Şehirdeki tarihi kiliseleri, sarayları ve müzeleri keşfederken aynı zamanda yerel lezzetleri tatmak da mümkün.
Kurban Bayramı tatili için Tiflis'e gidilecekse Özgürlük Meydanı, Sameba Katedrali ve Barış Köprüsü görülebilir. Hinkali ve haçapuri ise seyahat esnasında tadılabilir.

PRİŞTİNE

Kosova'nın başkenti Priştine, Türkiye'den vizesiz gidilebilen destinasyonlardan bir diğeri. Avrupa'nın en yeni başkentlerinden biri olan Priştine, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken bir destinasyon. Şehirdeki tarihi yerler, müzeler ve lezzetli Kosova mutfağı deneyimlenebilir. Priştine'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Kosova Ulusal Müzesi, Skanderberg Heykeli ve Fatih Cami geliyor.

ÜSKÜP

Kuzey Makedonya da Türkiye'den vize istemeyen ülkeler arasında yer alıyor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, Türk kültürü ile bütünleşmiş tarihi ve mimari dokusuyla ilgi çeken bir rota. Üsküp Kalesi, Taş Köprü, Mustafa Paşa Camii gibi yerleri ziyaret edilebilir.

BAKÜ

Kurban Bayramı tatilini farklı bir coğrafyada geçirmek isteyenler için Azerbaycan'ın başkenti Bakü cazip bir seçenek. Bakü, tarihi ve modern mimari yapıları, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla da dikkati çekiyor. İçerişehir, Haydar Aliyev Kültür Merkezi ve Şirvanşahlar Sarayı gezilebilir.

Bayram planını son dakikaya bırakan tatilciler için Enuygun'un bir başka önerisi ise Seyahat Sağlık Sigortası oluyor. Özellikle son dakika planıyla yola çıkan birçok tatilcinin yurt dışı tatillerinde sağlık sorunu yaşamaması adına sigorta yaptırılması öneriliyor.

 

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