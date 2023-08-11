Gecelik 1770 dolar... Dünyanın en pahalı 10 tatil yeri

CNBC'nin aktardığı habere göre uçak hariç en pahalı tatil yerleri şöyle:

1-Gustavia, St Barts

2-Gstaad, İsviçre

3-Aspen, Kolorado

4-Park City, Utah

5-Maui, Havai

6-Londra, İngiltere

7-Kakao Adası, Maldivler

8-Maun, Botsvana

9-Grand Cayman, Cayman Adaları

10-Monte Carlo, Monako

Listeye adalar ve kayak kasabaları hakim olsa da, Botsvana ve Londra da ilk 10'a girmiş. Analize göre Karayip adası St. Barts, gecelik ortalama 1.770 $ olan yüksek konaklama maliyetleri nedeniyle dünyanın en pahalı tatil yeri.

Araştırmaya göre, İsviçre’nin Gstaad bölgesindeki ortalama otel fiyatları 1.360 dolar. İsviçre Alpleri’ndeki kasaba, günlük 177 dolar ile listedeki en yüksek ortalama yiyecek maliyetine de sahip.

Habere göre site, bu listeyi hazırlarken Noel (21-27 Aralık) ve bahar dönemindeki (19-25 Mayıs) konaklamalar için dört ve beş yıldızlı otellerin ortalama fiyatlarını araştırmış ancak vergileri dahil etmemiş.