ARA
Bist 100
5544,62
2,14%
Bist 100
Dolar/TL
25,3068
1,6758%
Dolar/TL
Euro/TL
27,5337
0,97%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,088
-0,6887%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1561,64
1,98%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İlk 5 ayda en çok turist gelen 5 ülke

Türkiye yılın ilk 5 ayında 15,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

23 Haziran 2023 | 12:10
0
İlk 5 ayda en çok turist gelen 5 ülke

Türkiye, 2023'ün ilk 5 ayında 15 milyon 593 bin 489 ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 14 milyon 34 bin 175'ini yabancılar, 1 milyon 559 bin 314’ünü ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ocak-mayıs 2023 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23,65 artış yaşandı.

EN ÇOK TURİST GELEN 5 ÜLKE

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki senenin aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 110,12 artışla birinci, Almanya yüzde 20,75 artış ile ikinci, Bulgaristan ise yüzde 11,64 artışla üçüncü oldu. Bu ülkeleri İngiltere (Birleşik Krallık) ve İran izledi.

Mayısta 4 milyon 500 bin 242 yabancı ziyaretçi geldi

Türkiye'ye mayısta gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 artışla 4 milyon 500 bin 242 oldu.

Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 76,55 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 24,04 artışla Almanya ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,07 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Sıralamayı Bulgaristan ve İran takip etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1561,64 1,98%
  • ALTIN ONS 1919,54 0,3%
  • BIST 100 5544,62 2,14%
  • DOLAR/TURK LIRASI 25,3068 1,6758%
  • EURO/TURK LIRASI 27,5337 0,97%
  • EURO/USD 1,088 -0,6887%
  • INGILIZ STERLINI 1,27261 -0,1667%
  • JAPON YENI 143,216 0,078%
  • KANADA DOLARI 1,32073 0,41665%
  • RUS RUBLESI 84,45 4,2786%
Günün En Çok Okunanları
Koltuk yok, bir tuvalet var: Kayıp denizaltı Titan'ın içi böyle görünüyor
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Saat saat takip edilecek veriler
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Saat saat takip edilecek veriler
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? 3 yorum
Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? 3 yorum
Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de
Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de bugün (22 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)
GERİ
İLERİ
Koltuk yok, bir tuvalet var: Kayıp denizaltı Titan'ın içi böyle görünüyor
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Saat saat takip edilecek veriler
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Saat saat takip edilecek veriler
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? 3 yorum
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? 3 yorum
Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL