Tripadvisor'ın sonbahar tatil endeksine göre Benidorm (İspanya) İngilizler için bu sonbaharda ziyaret edilecek en popüler destinasyon. Bir başka İspanyol sahil lokasyonu Costa Adeje, en popüler uluslararası destinasyonlar listesinde 2. sırada yer alıyor. Dubai üçüncü sırada. Antalya ise listede 4. sırada yer alıyor.

Sıralama; arama verileri ile 2.400'den fazla tüketiciyle yapılan anketin bir kombinasyonunu kullanarak İngilizlerin 1 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasındaki seyahat planları hakkında fikir veriyor. İlk 10 şöyle:

1. Benidorm, İspanya

2. Costa Adeje, İspanya

3. Dubai, BAE

4.Antalya, Türkiye

5. Roma, İtalya

6.Amsterdam, Hollanda

7.Paris, Fransa

8. Benalmádena, İspanya

9. Barselona, ​​İspanya

10. New York Şehri, ABD