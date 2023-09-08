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İngilizler için en popüler 10 sonbahar tatil rotası: Türkiye'den bir il listede

Tripadvisor, İngilizler için sonbahardaki en popüler 10 tatil destinasyonunu listeledi. İlk 10'da Türkiye'den de bir kent var....

08 Eylül 2023 | 09:03
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İngilizler için en popüler 10 sonbahar tatil rotası: Türkiye'den bir il listede

Tripadvisor'ın sonbahar tatil endeksine göre Benidorm (İspanya) İngilizler için bu sonbaharda ziyaret edilecek en popüler destinasyon. Bir başka İspanyol sahil lokasyonu Costa Adeje, en popüler uluslararası destinasyonlar listesinde 2. sırada yer alıyor. Dubai üçüncü sırada. Antalya ise listede 4. sırada yer alıyor.

Sıralama; arama verileri ile 2.400'den fazla tüketiciyle yapılan anketin bir kombinasyonunu kullanarak İngilizlerin 1 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasındaki seyahat planları hakkında fikir veriyor. İlk 10 şöyle:

1. Benidorm, İspanya
2. Costa Adeje, İspanya
3. Dubai, BAE
4.Antalya, Türkiye
5. Roma, İtalya
6.Amsterdam, Hollanda
7.Paris, Fransa
8. Benalmádena, İspanya
9. Barselona, ​​İspanya
10. New York Şehri, ABD

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