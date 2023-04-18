ARA
Bist 100
5018,7
-0,8%
Bist 100
Dolar/TL
19,3978
0,0346%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3024
0,5239%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0972
0,4045%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1250,16
0,48%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 20 Nisan Perşembe günü dış hatlarda 1037, iç hatlarda ise 437 olmak üzere toplam 1474 uçuşun icra edilmesinin planlandığını bildirdi.

18 Nisan 2023 | 20:17
0
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinde şehir dışına seyahat etmek isteyenler nedeniyle İstanbul Havalimanı terminalinde yoğunluk yaşanıyor.

Açıklamaya göre İGA tarafından havalimanında yolcuların uçağını kaçırmaması için tüm önlemler alındı. Yoğunluğun yaşanabileceği bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları ile takviye personel konuldu.

Havalimanında yoğunluk erken başladı

İstanbul Havalimanı'nda 14 Nisan Cuma itibarıyla günlük yolcu sayısı 200 bini aşarken dış hatlarda günlük yolcu sayısı 157 bine, iç hatlarda ise 56 bine ulaştı.

Havalimanında, 17-20 Nisan'da toplam 5 bin 601 uçuşta 824 bin yolcunun seyahat edeceği belirtildi.

Bayram arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü dış hatlarda 1037, iç hatlarda ise 437 olmak üzere toplam 1474 uçuşun icra edilmesi planlanıyor.

Söz konusu uçuşlarla dış hatlarda 168 bin 596, iç hatlarda 55 bin 599 olmak üzere günlük toplam 224 bin 195 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.​​​​​​​

0
  • ALTIN GRAM - TL 1250,16 0,48%
  • ALTIN ONS 2004,59 0,47%
  • BIST 100 5018,7 -0,8%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,3978 0,0346%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3024 0,5239%
  • EURO/USD 1,0972 0,4045%
  • INGILIZ STERLINI 1,24264 0,40399%
  • JAPON YENI 134,066 -0,318%
  • KANADA DOLARI 1,33944 0,00971%
  • RUS RUBLESI 81,83 -0,0824%
Günün En Çok Okunanları
Temelleri 1960'larda Trabzon'da atıldı... İşte ünlü markanın kuruluş öyküsü
Piyasalarda seçim senaryoları
Piyasalarda seçim senaryoları
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Passat'ın yerine geliyor: Volkswagen ID.7'nin örtüsünü kaldırdı
Passat'ın yerine geliyor: Volkswagen ID.7'nin örtüsünü kaldırdı
Tesla, ölümlü kazası sonrası 362 bin aracı geri çağırdı
Tesla, ölümlü kazası sonrası 362 bin aracı geri çağırdı
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
GERİ
İLERİ
Temelleri 1960'larda Trabzon'da atıldı... İşte ünlü markanın kuruluş öyküsü
Piyasalarda seçim senaryoları
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Passat'ın yerine geliyor: Volkswagen ID.7'nin örtüsünü kaldırdı
Piyasalarda seçim senaryoları
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Passat'ın yerine geliyor: Volkswagen ID.7'nin örtüsünü kaldırdı
Tesla, ölümlü kazası sonrası 362 bin aracı geri çağırdı
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Passat'ın yerine geliyor: Volkswagen ID.7'nin örtüsünü kaldırdı
Tesla, ölümlü kazası sonrası 362 bin aracı geri çağırdı
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL