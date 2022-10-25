İstanbul Ticaret Odası (İTO) 16. Oteller Komitesi Başkanı Aydın Karacabay, İstanbul turizmi için geliştirdikleri projeleri açıkladı. İstanbul turizmi için güçlü ve liyakatlı bir ekiple 9 Kasım’daki komite seçimlerine gireceklerini söyleyen Karacabay, “İstanbul turizmini hak ettiği noktaya çıkarmak için çalışacağız. Kongreden gastronomiye kadar her alanda komiteler kuracağız” diyor. Karacabay özellikle kongre turizminde İstanbul’u yeniden canlandırmak istediklerini söylüyor.

Yaklaşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri öncesinde İstanbul 16. Oteller Komitesi Başkanı Aydın Karacabay, projelerini açıkladı. Karacabay, İstanbul turizminin daha iyi noktalara gelmesi için ekip olarak var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi. Aydın Karacabay, “Otellerimiz için komiteler kuracağız. Bunlardan biri teknoloji komitesi olacak. Otellerimiz online rezervasyon sitelerine yüzde 30’a varan oranlarda komisyon ödemek zorunda kalıyor. Bunun önüne geçmek için çalışmalar yapacağız. Karar vericilerle birlikte online rezervasyon sitelerinin aldıkları payların belli bir seviyede tutulması için çalışacağız” diyor.

FİYATLAR DÜŞTÜ

16. Meslek Komitesi içinde ICVB ve TUGEV gibi önemli işlere imza atan kurumlar var. Geçmişte bu kurumların yaptığı projelerle İstanbul’un kongre turizmini yönettiler. Yapılan çalışmalarla İstanbul kongrede 5’inci sıraya kadar yükseldi. Kongre ve cruise turizmi düşünüldüğünde bunların olmadığı noktada İstanbul’da otellerin fiyatları da düştü.

Aydın Karacabay, “Bu yüzden cruise, gastronomi ve kongre komitesi kurulmasını sağlayacağız. Alanında uzman isimler buralarda olacak. Ancak ICVB ve TUGEV artık işlevsiz halde. Bu kurumlar farklı ülkelerde lobi çalışmaları yapardı. Bu çalışmalarla 5’inci sıraya kadar yükselen İstanbul artık 83’üncü sırada. Biz 5’inci sıradayken Paris 1’inci sıradaydı. Orada da çeşitli olaylar yaşandı ancak Paris 1’inci sıradaki yerini kaybetmedi. İstanbul ise 83’üncü sıraya kadar geriledi. İstanbul’u yeniden kongre turizminde başa oynayan bir şehir haline getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELER

Karacabay, 16. Oteller Komitesi’nde hayata geçirmek istedikleri diğer projeler hakkında da şunları söyledi:

“İstanbul’u çeşitli bölgelere ayıracağız. İl ve ilçe belediyeleri ile belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantılar düzenleyip, sektörün sıkıntılarını dinleyeceğiz. Sorunlara ve eksiklere göre çalışmalar yapacağız. Otelcilerin giderlerinde en büyük kalemlerden biri enerjidir. Enerji maliyetlerinin düşmesi için Türkiye’nin farklı bir ilinde güneş enerjisi yatırımı yapılabilmesi adına girişimlerde bulunacağız. Turizmcinin yeşil pasaport alması için de çalışmalar yapacağız. Sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri de yetişmiş, kalifiye çalışan bulmak. Bu sorunu da eğitim kurumları ve yetkililerle el ele vererek çözeceğiz.

İstanbul’da taşınan havalimanı sonrasında o bölgede büyük bir boşluk oluştu. Oradaki fuar alanları düşünüldüğünde, burada İTO’nun hakkı da olduğundan yola çıkarak burada bir kongre vadisi oluşturulmasına ön ayak olacağız.”