İstanbul’da en pahalı oteller hangileri?

Temmuz 10, 2019 0 Yorum 66 Okunma
İstanbul’da en pahalı oteller hangileri?

Hemen her semtinde 5 yıldızlı otel bulunan İstanbul’un en pahalı otellerini Trivago.com verileriyle araştırdık.

Four Seasons at The Bosphorus 3 bin 183 TL’lik oda fiyatıyla birinciyken, Les Ottomans Hotel ikinci, Four Seasons Sultanahmet üçüncü sırada.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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