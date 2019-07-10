İstanbul’da en pahalı oteller hangileri?
Hemen her semtinde 5 yıldızlı otel bulunan İstanbul’un en pahalı otellerini Trivago.com verileriyle araştırdık.
Four Seasons at The Bosphorus 3 bin 183 TL’lik oda fiyatıyla birinciyken, Les Ottomans Hotel ikinci, Four Seasons Sultanahmet üçüncü sırada.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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