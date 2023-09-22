50 Best organizasyonu Salı günü Londra'da "Dünyanın En İyi 50 Oteli"nin sonuçlarını açıkladı.
Sıralama dünya çapında seyahat gazetecileri, otelciler ve lüks seyahat edenlerden oluşan 580 kişinin deneyimlerinden oluştu.
50 Best organizasyonuna göre dünyanın en iyi oteli İtalya’nın Como Gölü kıyısındaki Passalacqua oldu. Besteci Vincenzo Bellini’nin eski evi olan villa tipi otel yedi dönümlük teraslı bahçelerin arasında yer alıyor. Otelde fiyatlar gecelik 1.300 dolardan başlıyor.
Genel olarak, liste Avrupa ve Asya'daki otellerden oluşurken, ilk 10'daki otellerin 6'sı Asya'da bulunuyor. Listede, Türkiye'den ise hiçbir otel yer almadı.
İşte dünyanın 'en iyi 50' oteli...
1
1. Passalacqua , Moltrasio, İtalya
2
2. Rosewood Hong Kong , Hong Kong
3
3. Four Seasons Bangkok, Chao Phraya Nehri , Tayland
4
4. The Upper House , Hong Kong
5
5. Aman Tokyo , Japonya
6
6. La Mamounia , Marakeş, Fas
7
7. Soneva Fushi , Maldivler
8
8. One&Only Mandarina , Puerto Vallarta, Meksika
9
9. Four Seasons Firenze , Floransa, İtalya
10
10. Mandarin Oriental Bangkok , Tayland
11
11. Capella Bangkok , Tayland
12. The Calile, Brisbane, Avustralya
13. Chable Yucatán, Chochola, Meksika
14. Aman Venedik , İtalya
15. Singita Lodges , Kruger Ulusal Parkı, Güney Afrika
16. Claridge’s , Londra, Birleşik Krallık
17. Raffles Singapur , Singapur
18. Nihi Sumba , Wanokaka, Endonezya
19. Hotel Esencia , Tulum, Meksika
12
20. Le Sirenuse , Positano, İtalya
21. Borgo Egnazia , Savelletri, İtalya
22. The Connaught, Londra
23. Royal Mansour , Marakeş, Fas
24. Four Seasons Madrid , İspanya
25. Aman New York , Amerika Birleşik Devletleri
26. The Maybourne Riviera , Roquebrune-Cap-Martin, Fransa
27. Rosewood Sao Paulo , Sao Paulo, Brezilya
28. Capella Singapur , Singapur
29. Le Bristol Paris , Fransa
13
30. Park Hyatt Kyoto , Kyoto, Japonya
31. La Reserve , Paris, Fransa
32. Gleneagles , Auchterarder, İskoçya
33. Hotel Du Cap-Eden-Roc , Antibes, Fransa
34. Cheval Blanc Paris , Fransa
35. Four Seasons Astir Palace Hotel Atina , Yunanistan
36. Soneva Jani , Maldivler
37. The Newt in Somerset , Bruton, Birleşik Krallık
38. Amangalla , Galle, Sri Lanka
39. Hoshinoya Tokyo , Japonya
14
40. Desa Potato Head , Bali, Endonezya
41. Eden Rock St. Barths , Karayipler
42. The Siam , Bangkok, Tayland
43. Badrutt’s Palace , St. Moritz, İsviçre
44. Atlantis The Royal , Dubai, BAE
45. The Oberoi Amarvilas , Agra, Hindistan
46. NoMad Londra, Birleşik Krallık
47. The Savoy , Londra, Birleşik Krallık
48. Equinox New York , Amerika Birleşik Devletleri
49. Six Senses İbiza , Balear Adaları, İspanya
50. Hôtel de Crillon , Paris, Fransa