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İşte Dünyanın En İyi 50 Oteli! Ünlü bestecinin eski evi ilk sırada

Dünyanın en iyi oteli İtalya’nın Como Gölü kıyısındaki Passalacqua oldu. 50 Best organizasyonuna göre otelde fiyatlar gecelik 1.300 dolardan başlıyor. İlk 10'daki otellerin 6'sı Asya'da bulunurken, listede Türkiye'den hiçbir otel yer almadı.

22 Eylül 2023 | 11:55
Son Güncellenme: 22 Eylül 2023 | 12:22
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İşte Dünyanın En İyi 50 Oteli! Ünlü bestecinin eski evi ilk sırada

50 Best organizasyonu Salı günü Londra'da "Dünyanın En İyi 50 Oteli"nin sonuçlarını açıkladı.

Sıralama dünya çapında seyahat gazetecileri, otelciler ve lüks seyahat edenlerden oluşan 580 kişinin deneyimlerinden oluştu. 

50 Best organizasyonuna göre dünyanın en iyi oteli İtalya’nın Como Gölü kıyısındaki  Passalacqua oldu. Besteci Vincenzo Bellini’nin eski evi olan villa tipi otel yedi dönümlük teraslı bahçelerin arasında yer alıyor. Otelde fiyatlar gecelik 1.300 dolardan başlıyor.

Genel olarak, liste Avrupa ve Asya'daki otellerden oluşurken, ilk 10'daki otellerin 6'sı Asya'da bulunuyor. Listede, Türkiye'den ise hiçbir otel yer almadı.

İşte dünyanın 'en iyi 50' oteli...

1
1. Passalacqua , Moltrasio, İtalya

1. Passalacqua , Moltrasio, İtalya

2
2. Rosewood Hong Kong , Hong Kong

2. Rosewood Hong Kong , Hong Kong

3
3. Four Seasons Bangkok, Chao Phraya Nehri , Tayland

3. Four Seasons Bangkok, Chao Phraya Nehri , Tayland

4
4. The Upper House , Hong Kong

4. The Upper House , Hong Kong

5
5. Aman Tokyo , Japonya

5. Aman Tokyo , Japonya

6
6. La Mamounia , Marakeş, Fas

6. La Mamounia , Marakeş, Fas

7
7. Soneva Fushi , Maldivler

7. Soneva Fushi , Maldivler

8
8. One&Only Mandarina , Puerto Vallarta, Meksika

8. One&Only Mandarina , Puerto Vallarta, Meksika

9
9. Four Seasons Firenze , Floransa, İtalya

9. Four Seasons Firenze , Floransa, İtalya

10
10. Mandarin Oriental Bangkok , Tayland

10. Mandarin Oriental Bangkok , Tayland

11
11. Capella Bangkok , Tayland

11. Capella Bangkok , Tayland

12. The Calile, Brisbane, Avustralya 13. Chable Yucatán, Chochola, Meksika 14. Aman Venedik , İtalya 15. Singita Lodges , Kruger Ulusal Parkı, Güney Afrika 16. Claridge’s , Londra, Birleşik Krallık 17. Raffles Singapur , Singapur 18. Nihi Sumba , Wanokaka, Endonezya 19. Hotel Esencia , Tulum, Meksika
12
20. Le Sirenuse , Positano, İtalya

20. Le Sirenuse , Positano, İtalya

21. Borgo Egnazia , Savelletri, İtalya 22. The Connaught, Londra 23. Royal Mansour , Marakeş, Fas 24. Four Seasons Madrid , İspanya 25. Aman New York , Amerika Birleşik Devletleri 26. The Maybourne Riviera , Roquebrune-Cap-Martin, Fransa 27. Rosewood Sao Paulo , Sao Paulo, Brezilya 28. Capella Singapur , Singapur 29. Le Bristol Paris , Fransa
13
30. Park Hyatt Kyoto , Kyoto, Japonya

30. Park Hyatt Kyoto , Kyoto, Japonya

31. La Reserve , Paris, Fransa 32. Gleneagles , Auchterarder, İskoçya 33. Hotel Du Cap-Eden-Roc , Antibes, Fransa 34. Cheval Blanc Paris , Fransa 35. Four Seasons Astir Palace Hotel Atina , Yunanistan 36. Soneva Jani , Maldivler 37. The Newt in Somerset , Bruton, Birleşik Krallık 38. Amangalla , Galle, Sri Lanka 39. Hoshinoya Tokyo , Japonya
14
40. Desa Potato Head , Bali, Endonezya

40. Desa Potato Head , Bali, Endonezya

41. Eden Rock St. Barths , Karayipler 42. The Siam , Bangkok, Tayland 43. Badrutt’s Palace , St. Moritz, İsviçre 44. Atlantis The Royal , Dubai, BAE 45. The Oberoi Amarvilas , Agra, Hindistan 46. NoMad Londra, Birleşik Krallık 47. The Savoy , Londra, Birleşik Krallık 48. Equinox New York , Amerika Birleşik Devletleri 49. Six Senses İbiza , Balear Adaları, İspanya 50. Hôtel de Crillon , Paris, Fransa
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