Türkiye-Kore arasındaki ilişkiler Kore Savaşı’na kadar uzanıyor… İki ülke arasındaki özel bağ ve halklar arasındaki sevgi filmlere bile konu olurken turizmde de giderek gelişen bir ivme yakalanmış durumda. Bu gelişmede kuşkusuz Kore Turizm Oraganizasyonu’nun (KTO) önemli katkısı bulunuyor. KTO, minimum 10 kişiden başlayacak ve teşvik amaçlı ya da kurumsal toplantılar için en az 2 gece Kore’de konaklayacak gruplara özel destek planları da hazırlıyor. Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Hyuncho Cho, MİCE turizminde sundukları destekleri Türkiye’deki profesyonellere ilk elden anlatabilmek adına 27 Eylül’de İstanbul’da düzenleyecekler Kore Seyahat&MICE Roadshow’da Türkiye’den ve Kore’den seyahat ve MICE acenteleri ile turizm profesyonellerini bir araya getireceklerini söyledi. KTO, önümüzdeki dönemde MICE turizminde iki ülke arasında büyüyen bir hacim bekliyor.

Türkiye’nin Kore Savaşı sırasında asker desteği sağlaması Güney Kore ve Türkiye arasında günümüze kadar taşınan güçlü ve önemli bağların oluşmasını sağladı. Güney Kore’nin tek ‘Kardeş Ülkesi’ konumunda olan Türkiye, Koreliler için ayrı bir yere sahip. Bu özellik Korelilerin Türkiye ilgisini artırırken 2019 yılında 213 bin Koreli Türkiye’yi ziyaret etti. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Güney Kore vizesiz seyahat imkanı sunarken 2019 yılında 31 bin 293 Türk vatandaşı Güney Kore’yi ziyaret etti. Kore Turizm Organizasyonu, iki ülke arasındaki turizmi geliştirmek adına minimum 10 kişiden başlayacak ve teşvik amaçlı ya da kurumsal toplantılar için en az 2 gece Kore’de konaklayacak gruplara özel destek planları da hazırlıyor. Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi Direktörü Hyuncho Cho ile turizm sektörünü ve Türkiye-Güney Kore arasında yapılması planlanan çalışmaları konuştuk.

Turizm sektörü 2022’nin ilk yarısını nasıl geçirdi? Özellikle hangi alanlarda canlanma var?

Turizm sektörü 2022’nin ilk 5 ayında, pandemi sonrası beklenenin üzerinde bir toparlanma yaşadı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) verilerine göre 2022 Mayıs sonuna kadarki dönemde, 2021’in ilk 5 ayına göre yüzde 324 büyüyen sektör; şimdiden pandemi öncesi 2019 rakamlarının yarısını yakaladı. Uluslararası turist sayısı, 2021’in ilk beş ayında 77 milyonken 2022’nin aynı döneminde yaklaşık 250 milyona ulaştı. Daha fazla destinasyonun seyahat kısıtlamalarını hafifletmesi veya kaldırmasının da etkisi ve özellikle Kuzey Yarımküredeki yaz sezonuna bağlı güçlü talebin bu olumlu sonuçları pekiştirmesi bekleniyor. 2022’nin ilk 5 ayında uluslararası ziyaretçi sayısını bir önceki yıla göre ikiye katlayan (%94) Asya ve Pasifik bölgesinde, Güney Kore olarak son iki ayda ziyaretçi sayısını yüzde 190 artırdık. 2019 yılında bir rekora imza atarak 17,5 milyon turisti ağırlamıştık. Tüm salgın boyunca yaşanan kısıtlamalara rağmen, pandemi sonrası dönemi düşünerek, çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmiştik. Hafifleyen salgınla beraber son 2 aydır, turist sayımızda geçen yılın aynı dönemlerine göre %190’lara varan bir artış söz konusu. Pandemi sonrasındaki bu dönemde ilk etapta Türkiye’den de 60 bin turisti ülkemizde ağırlamak gibi bir hedefimiz var. Öte yandan MICE turizmi, Covid-19’un küresel yayılımından etkilenen ilk turizm türüydü. Pandeminin nasıl gelişeceği bilinmediğinden ve büyük ölçekli etkinlikleri kapsadığı için aylar öncesinden planlama yapılamaması sebebiyle ciddi anlamda sarsılarak durma noktasına gelmişti. Bu yarı yıl yaşanan büyümeden MICE turizmi de olumlu etkilendi. Ancak pandemide operasyonların devam etmesi adına yeni yöntemler geliştirilse de sektörün eski konumuna gelmesi biraz daha zaman alacaktır.

MICE turizminin öneminden bahseder misiniz?

Kurumsal toplantıları, teşvikleri, kongreleri ve fuarları içine alan MICE (meeting, incentive travels, congress, exhibitions) endüstrisi, turizm sektörü gelirlerine büyük katkı sağlıyor. Daha çok beyaz yakalı çalışanları ve kurumsal müşterileri hedef alan sektör, ulaşımdan konaklamaya, dijital hizmetlerden yazılım tarafına, sahne düzeninden ses sistemine kadar tüm hizmetleri kapsayan çok geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. MICE turizmi tüm dünyada turizm gelirlerinin yaklaşık %30’unu oluşturuyor. Bünyesinde yaklaşık 50 farklı destekleyici sektörü de barındırması ve uygulandığı bölgeyi birçok alanda kalkındırmasıyla da değer yaratıyor. Oxford Economics (2018) tarafından yapılan araştırmaya göre, yalnızca iş etkinliklerine yıllık katılım dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar ziyaretçi iken, küresel etkinlik endüstrisinin küresel GSYİH içindeki payı 1,5 trilyon dolardı. Sektör ayrıca yaklaşık 26 milyon insana da doğrudan ve dolaylı istihdam fırsatları sağlıyordu. Bu nedenle önemli bir alternatif turizm türü olduğunu söyleyebilirim.

MICE turizmi açısından Türkiye ve Güney Kore arasındaki potansiyeli değerlendirebilir misiniz?

Türkiye’nin Kore Savaşı sırasında askerleriyle ülkemize sağladığı büyük destek, kuşkusuz ki Güney Kore ve Türkiye arasındaki güçlü ve önemli bağların oluşmasını sağladı. Türkiye, Güney Kore’nin tek ‘Kardeş Ülkesi’ ve bu konumu nedeniyle de Koreliler için ayrı bir yere sahip. Her yıl daha fazla sayıda Koreli Türkiye’yi ziyaret ediyor. İki ülke arasındaki köklü diplomatik ve kültürel bağlar, Güney Kore olarak bizler için Türkiye’yi daha yakından tanımaya ve mümkünse ziyaret etmeye teşvik ediyor açıkçası. Bu durum, Kore Turizm Organizasyonu olarak bizim için de ülkemizi Türkiye’de daha yakından tanıtmak ve her geçen gün daha fazla Türk turisti ülkemizde ağırlayabilmek adına çalışmalarımızı yürütmek açısından önemli bir motivasyon kaynağı.

Türkiye’ye seyahat eden Koreli turist sayısı, Kore’yi ziyaret eden Türk turist sayısı ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek kalıyor. Elimizdeki verilere göre 2017’de 120 bin 622, 2018’de 159 bin 354 ve 2019’da ise 212 bin 970 Koreli turist Türkiye’yi ziyaret etti. Güney Kore ise her yıl daha fazla Türk turisti ağırlıyor. Güney Kore’yi ziyaret eden Türk turist sayısı 2015’te 23 bin 440 idi. Bu rakam 2019 itibarıyla 31 bin 293’e yükseldi. Bu güçlü büyüme 2020’de pandemide sekteye uğrasa da, sınırlamaların da kalkmasıyla birlikte bu büyümenin devam etmesini bekliyoruz.

27 EYLÜL’DE İSTANBUL’DA KORE SEYAHAT&MICE ROADSHOW’U YAPILACAK

Türk vatandaşlarına vize uygulamıyorsunuz. Önümüzdeki dönem için ne gibi destekler sunmayı planlıyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Güney Kore’ye vizesiz seyahat imkanı gibi önemli bir avantaja da sahip. Kore Turizm Organizasyonu, minimum 10 kişiden başlayacak ve teşvik amaçlı ya da kurumsal toplantılar için en az 2 gece Kore’de konaklayacak gruplara özel destek planları da hazırlıyor. Bu destek planları çerçevesinde ilgili gruplar, hediyelik eşya, turistik mekanlara ve performanslara giriş imkanı, kültürel deneyim fırsatı ile karşılama etkinliği gibi çeşitli avantajlardan yararlanabilirler. Ayrıca, orta ila büyük ölçekli kurumsal ziyaretçiler ve seyahat acenteleri yine KTO’dan, uçak biletleri, konaklama masrafları vb. dahil olmak üzere Kore’ye gelen toplam ziyaretçi sayısına göre planlanan tekliflerin ön incelemesi için de destek alabilir. Ülke olarak, bu ayrıcalıkları Türkiye’deki profesyonellere ilk elden anlatabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 27 Eylül’de İstanbul’da hem Türkiye’den hem de Kore’den seyahat ve MICE acenteleri ile turizm profesyonellerini bir araya getireceğimiz “Kore Seyahat&MICE Roadshow”unu gerçekleştireceğiz. Bu etkinlik ile amacımız, Kore’ye düzenlenecek MICE seyahatinin avantajları ve KTO olarak sunduğumuz destek programları hakkında bilgi aktarmanın yanı sıra acentelerle ilişkileri geliştirmek ve bu alanda daha fazla iş hacmi yaratmak olacak. Bu çerçevede 2 ülke arasında önümüzdeki dönemde MICE turizmi açısından da büyüyen bir hacim bekliyoruz.

SEYAHAT ENDÜSTRİSİ ÇAĞA UYGUN ŞEKİLDE GENÇLEŞİYOR

Turizm ve MİCE pandemiden nasıl etkilendi?

Covid-19 krizinin ortaya çıkmasıyla, hükümetler tarafından seyahat aktiviteleriyle kongre, toplantı ve etkinliklere kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalarla birlikte turizm sektöründe büyük bir kayıp başladı ve halen de devam ediyor. Küresel ölçekte bu alanda stratejileri belirleyen kurumlar arasındaki Profesyonel Kongre Yönetimi Birliği tarafından yapılan bir araştırma, küresel ölçekte bu alanda çalışan 26 milyon kişinin mesleki anlamda pandemiden olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Etkinlik planlayıcılarının yüzde 87’si düzenleyecekleri organizasyonları iptal ederken yüzde 70’i yüz yüze etkinliklerini sanal platformlara taşıdı. Pandeminin etkilerinin azalmaya başlaması ve kısıtlamaların hafiflemesi ile bu yıl başlayan hareketlilik kurumsal etkinlikler anlamında da ümit verici. Covid-19’un en büyük zorluklarından biri kesinlikle öngörülemezliğiydi. Şirketler, duruma uyum sağlamak için yeni iş modelleri geliştiriyor, mevcut koşulları iyileştiriyor ve çağa uygun şekilde gençleşiyor. Sektör büyük bir sekteye uğradığı için endüstrinin yeniden doğuşu biraz daha uzun sürecektir. 2022’yi istikrar, 2023’ü ise normalleşme yılı gibi düşünebiliriz.

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Trendler ne yönde?

Dünya, Covid-19 pandemisinin üçüncü yılına girerken, küresel MICE endüstrisi, çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyor. Hibrit etkinlikler (çevrimiçi ve çevrimdışı), VR toplantıları, hologramlar ve meta veriyi kapsayan konferans teknolojileri hızla gelişiyor. Tüm paydaşlar, kriz sürecini atlatabilmek adına MICE ekosistemine dahil olan teknolojik gelişmelerin gelecekte de var olacağında hem fikir. Teknoloji kullanımındaki ciddi artış, farklı formatları geliştirdi ve buna da devam edecek. Ancak hibrit ve dijital formatlar, etkinlikleri zenginleştirmekle beraber networking ve deneyimleme gibi MICE turizminin ana unsurları için yüz yüze toplantılar ve kişisel temaslar şüphesiz önemini korumayı sürdürecek.

Bunun yanı sıra sağlıklı ve güvenilir seyahatler önümüzdeki dönemde yine ajandamızın ilk sıralarında olacaktır. Etkinlik planlayıcılarının bu alanda ciddi adımlar atması bekleniyor. Örneğin etkinliklerde tercih edilen yiyecek içecek servisi anlayışı da bu kapsamda geniş büfelerden daha bireysel seçeneklere doğru kayacaktır. Öte yandan önümüzdeki süreçte etkinliklerde daha fazla robot iş gücünden yararlanmak da güvenilir etkinlikler için alternatif bir çözüm gibi görünüyor.

Kore olarak MICE turizmindeki yeriniz nedir?

Güney Kore son 10 yılda dünyada da yükselen bir turizm destinasyonu oldu. Uluslararası Dernekler Birliği’nin (UIA) 2019 yılında uluslararası etkinlikler için en çok tercih edilen ülkeler sıralamasında 2. olan ülkemiz son yıllarda sürekli olarak ilk sıralarda yer alıyor. Kore, birinci sınıf MICE altyapısı, güvenli ve sürdürülebilir toplantı mekanları, benzersiz manzaralar ve deneyimler ile katılımcılara çok daha fazlasını sunuyor. 2021 yılında ‘Dünyanın En Inovatif Ülkesi’ olarak da gösterilen Güney Kore, yeni teknolojileri ve yenilikçi fikirleri en hızlı şekilde uygulamaya geçirerek toplantıların verimliliğini ve etkinliğini artırmaya da katkı sağlıyor. Bunların yanı sıra, benzersiz mekanları, ilginç aktiviteleri, konforlu konaklama ve ulaşım imkanlarıyla ziyaretçilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor. Dünyanın 186’dan fazla şehrinden 90’dan fazla havayolu şirketi “Dünya’nın En İyi Havalimanı” seçilen Incheon Havalimanı’na uçuş gerçekleştirdiği için; Güney Kore ulaşım kolaylığıyla da öne çıkıyor. Ziyaretçilere, ülke içerisinde de üstün sağlık güvenliği ve gelişmiş bir ulaşım ağı sunuluyor.

Kore Turizm Organizasyonu (KTO), Kore’nin MICE endüstrisine liderlik etmesi adına çeşitli projeler yürütüyor; 2017’den beri, ‘Kore’nin Eşsiz Mekanları’ programını destekliyor. Kurumun amacı, bu program çerçevesinde, ziyaretçilere, ülkenin geleneğinin ve kültürünün yanı sıra sanat, eğlence sporları, Kore Dalgası, doğal manzara ve daha fazlasını deneyimleme imkanı veren bir seçim sunmak. Güney Kore’de kurumsal misafirleri, kültür ve verimlilikle memnuniyet sağlayacak en akılda kalıcı mekanlar bekliyor. Kore Mobilya Müzesi, Busan Sinema Merkezi ve Nami Adası gibi mevcut mekanlar değerlendirilirken; bunlara yenileri ekleniyor. Ülkedeki mekanlar şehrin konseptini hissetmeye davet ederken, konuklara yemeğinden müziğine ve tarihi mirasına dek tüm yerel kültürü deneyimleyebilme imkanı da veriliyor. Kurumlara, Kore’nin çeşitli bölgelerinde kültürel deneyimler, tapınak konaklamaları, açık hava etkinlikleri, geleneksel yarışmalar ve oyunlar gibi ekip ruhunu geliştirecek farklı temaya sahip deneyimler de sunuluyor. K-pop’un anavatanında bir dans atölyesine katılmak, bu yıl 25. yılını kutlayan Nanta müzikalini tecrübe ederek ekip olarak gerçek davullarla Kore ritmine ayak uydurmak mümkün.

Kore olarak pandemi sürecini turizm açısından nasıl yönettiniz?

Pandemide gerek Kore’yi ziyaret etmek isteyen seyahat severler, gerekse de turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm iş ortaklarımızla olan iletişimimizi hiç kesmedik. Dijital ortama taşıdığımız farklı toplantı ve etkinliklerle ilişkimizi canlı tutmaya odaklandık. KTO olarak özellikle seyahat acenteleriyle iletişimi güçlendirmeye çalıştık ve onların Kore’deki seyahat acenteleriyle bağ kurabilmeleri; var olan bağları geliştirebilmeleri için çeşitli projeler yaptık. Pandemi sonrası turizmde yaşanmaya başlayan artışı sürdürülebilir kılmakta, kurumsal amaçlı etkinlik turizmini de daha etkin bir araç olarak kullanmayı hedefliyoruz. KTO olarak özellikle teşvik amaçlı seyahatler ve kurumsal toplantılar için sunduğumuz destek programlarımızla, organizatörlerin tüm konuklarına farklı deneyimler sunmalarına yardımcı oluyoruz.

KORE TOPLANTI VE ETKİNLİKTE DÜNYADA ÖNEMLİ BİR DESTİNASYON OLMAYA ODAKLANDI

MICE Turizminde genel olarak canlanmayı ve hedeflerinizi değerlendirir misiniz?

2019’da, Kore’de turist sayısı 17,5 milyon iken bu sayı 2020’de pandemi nedeniyle 2,5 milyona geriledi. Pandeminin kontrol altına alınması ile beraber rakamların hızla eski seviyelerine çıkmasını ön görüyoruz. Turizm sektörü gelirlerine büyük katkı sağlayan kongre, iş toplantıları ve fuarları içine alan MICE (meeting, incentive travels, congress, exhibitions) turizmi de sektördeki büyümeden olumlu etkilenecektir. Kısa bir sürede her alanda etkileyici bir gelişim gösteren ülkemiz, modern dünyanın tüm kolaylıklarını ve teknolojisini kucaklarken etkileyici tarihine ve geleneğine de sahip çıkıyor. Tüm bu özelliklerimizle, kusursuz denebilecek toplantı ve etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda iddialıyız. Unutulmaz deneyimler için alışılmadık alternatifler sunmayı başarıyoruz. Seyahatiniz esnasında, modern gökdelenler antik tapınakların yanı başında size görsel bir şölen sunarken, tercihinize göre ister Michelin yıldızlı restoranlarda isterseniz de mütevazi sokak yemeği tezgahlarında Kore lezzetlerinin tadını çıkarabiliyorsunuz. Gündüz gerçekleşen verimli bir toplantı akşam yerini tarihi bir Güney Kore köyünün sokaklarında keyifli bir yolculuğa bırakabiliyor. Tüm bu avantajları ilgili profesyonellere ve MICE acentelerine daha da yakından anlatarak Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada önemli bir destinasyon olarak büyümeyi hedefliyoruz.