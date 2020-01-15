Kış turizmi ‘yaz’dan destek arayışında
Türkiye’nin birçok yerinde konumlanan dağlar, Avusturya ve İsviçre gibi kayak merkezleriyle öne çıkan ülkelerdeki gibi yeterince değerlendirilemiyor.
Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, günlükçülerin istilasına uğramış durumda.
Sadece sömestr tatillerinin en popüler mekanlarından olan kayak merkezleri yılın geri kalan dönemlerinde kayakçı çekmek için birbirleriyle yarışıyor.
Bu merkezlerin en büyük sorunlarından birini de kar yağmaması oluşturuyor.
Havaların iyi gittiği dönemlerde yapay karlama ile yollarına devam eden tesislerin, kar yağması halinde iyi pazarlanabileceği ifade ediliyor.
Bu tesislerin sadece kışın değil yazın da açık kalabilmesi için yeni trend dağ sporlarına yönelik yatırımlar yapılıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?