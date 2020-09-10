Dünyanın sekizinci büyük kongre kenti olan İstanbul, terör olayları ve siyasi gelişmeler nedeniyle çok gerilere düşmüştü.

Pandemide New York, Paris, Londra gibi rakiplerin ciddi yaralar almasının İstanbul için ilk üçe girme fırsatı yaratması bekleniyor.

İstanbul, kongre turizmindeki başarısıyla 2015 yılında dünyanın sekizinci, Avrupa’nın yedinci kongre kenti olmuştu. Terör saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi ve siyasi sebeplerle kan kaybeden kongre turizmi, dünya liginde geri sıralara düşerken koronavirüs yeniden dünya liginde ilk üçe oynama fırsatını doğurdu.

İstanbul’un iyi bir pazarlama ile pandemi sürecinde ciddi yaralar alan New York, Paris, Londra, Milano gibi kentleri geride bırakıp ilk üçte yer alabileceğine dikkat çekiliyor.

Uluslararası Mice Endüstrisi Derneği (I-MICE) Başkanı Hüseyin Kurt, devletin desteği ve yürütülecek iyi bir pazarlama stratejisiyle İstanbul’un 2023 yılında dünya liginde ilk üçe girmesinin mümkün olduğunu söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.