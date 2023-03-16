Skytarx, listesini dünyanın dört bir yanından gelen yolculardan, check-in'den kalkışlara kadar tüm havaalanı deneyimini derecelendirmelerini isteyerek hazırlıyor. 'Skytrax' denetmenleri yolcu deneyimini etkileyen otopark, toplu ulaşım, internet sitesi, mobil uygulama, güvenlik/pasaport kontrol, temel yolcu hizmetleri, mağazalar, yeme içme alanları ile bagaj alım gibi her temas noktasını deneyimleyerek bu noktalarda sunulan hizmeti, hizmete erişim kolaylığını ve yolcu konforunu inceliyor.

Kendisini “kendi başına bir destinasyon” olarak tanıtan Singapur'un Changi Havaalanı, Skytrax'ın dünyanın en iyi havalimanları sıralamasında ilk sıradaki yerini geri aldı.

Singapur Changi Havaalanı daha önce sekiz yıl üst üste Skytrax'ın listesinin zirvesindeydi, ancak 2021 ve 2022'de pandemi sırasında yolcu sayıları düştüğü için listede birkaç sıra gerilemiş ve onun yerine Katar'ın Doha kentindeki Hamad Uluslararası Havaalanı zirveye çıkmıştı. Changi Havalimanı aynı zamanda Dünyanın En İyi Havalimanı Yemekleri ve Dünyanın En İyi Havalimanı Dinlence Olanakları ödüllerini de kazandı.

İSTANBUL HAVALİMANI YÜKSELİŞTE

Dünyanın en iyi havalimanları listesinde İstanbul Havalimanı 6. sırada yer aldı. 2022 yılında 8. sırada olan İstanbul Havalimanı ayrıca En Aile Dostu Havalimanı ve Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı ödüllerini de kazandı.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 20 HAVALİMANI

1 1- Singapur Changi Havaalanı

2 2. Hamad Uluslararası Havalimanı

3 3. Tokyo Uluslararası Havalimanı (Haneda)

4 4-Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore)

5 5. Paris Charles de Gaulle Havalimanı

6 6. İstanbul Havalimanı İstanbul Havalimanı ayrıca tesis, konfor, temizlik, alışveriş, yeme-içme, personel servisi ve güvenlik gibi kriterleri taşıdığı için Skytrax'in 5 Yıldızlı Havalimanı listesinde yer alıyor.

7 7. Münih Havalimanı

8 8. Zürih Havalimanı

9 9. Narita Uluslararası Havaalanı (Japonya)

10 10. Madrid-Barajas Havalimanı

11 11. Viyana Uluslararası Havalimanı

12 12. Helsinki-Vantaa Havalimanı

13 13.Roma Fiumicino Havalimanı

14 14. Kopenhag Havalimanı

15 15. Kansai Uluslararası Havaalanı (Japonya)

16 15. Kansai Uluslararası Havaalanı (Japonya)

17 17. Dubai Uluslararası Havalimanı

18 18. Seattle-Tacoma International Airport

19 19. Melbourne Airport