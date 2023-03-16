Skytarx, listesini dünyanın dört bir yanından gelen yolculardan, check-in'den kalkışlara kadar tüm havaalanı deneyimini derecelendirmelerini isteyerek hazırlıyor. 'Skytrax' denetmenleri yolcu deneyimini etkileyen otopark, toplu ulaşım, internet sitesi, mobil uygulama, güvenlik/pasaport kontrol, temel yolcu hizmetleri, mağazalar, yeme içme alanları ile bagaj alım gibi her temas noktasını deneyimleyerek bu noktalarda sunulan hizmeti, hizmete erişim kolaylığını ve yolcu konforunu inceliyor.
Kendisini “kendi başına bir destinasyon” olarak tanıtan Singapur'un Changi Havaalanı, Skytrax'ın dünyanın en iyi havalimanları sıralamasında ilk sıradaki yerini geri aldı.
Singapur Changi Havaalanı daha önce sekiz yıl üst üste Skytrax'ın listesinin zirvesindeydi, ancak 2021 ve 2022'de pandemi sırasında yolcu sayıları düştüğü için listede birkaç sıra gerilemiş ve onun yerine Katar'ın Doha kentindeki Hamad Uluslararası Havaalanı zirveye çıkmıştı. Changi Havalimanı aynı zamanda Dünyanın En İyi Havalimanı Yemekleri ve Dünyanın En İyi Havalimanı Dinlence Olanakları ödüllerini de kazandı.
İSTANBUL HAVALİMANI YÜKSELİŞTE
Dünyanın en iyi havalimanları listesinde İstanbul Havalimanı 6. sırada yer aldı. 2022 yılında 8. sırada olan İstanbul Havalimanı ayrıca En Aile Dostu Havalimanı ve Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı ödüllerini de kazandı.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 20 HAVALİMANI