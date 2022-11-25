Lonely Planet, 2023'ün en iyi 30 destinasyonunu açıkladı: Türkiye'den bu tren seferi de listede



Örneğin Lima Lonely Planet'in listesinin "yemek" bölümünde yer alıyor zira Peru'nun başkenti yıllardır Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesinde tanınırlığını artırıyor. Ya da sokak lezzetleri sevenler Kuala Lumpur öneriliyor.



CNN Travel'ın haberine göre Kovid kısıtlamaları nedeniyle bir çok gezgin başkalarıyla bağlantı kurma dürtüsü hissetti. Listede bu nedenle böyle bir bölüme de yer veriliyor. Örneğin Idaho'nun başkenti Boise, İspanya dışında dünyanın en büyük Bask topluluğuna ev sahipliği yapıyor ve Lonely Planet'in "bağlantı" listesine giriyor. Bazı yerel sakinler hala Bask dilini konuşuyor, geleneksel dansları öğreniyor.



Pandemi, başka bir güçlü arzuyu da teşvik etti: Evden çalışmanın stresi, birçok gezginin yalnızca 'ara vermek' isteğini güçlendiriyor. Lonely Planet'e göre, Karayipler'deki Jamaika ve Dominik gibi ada destinasyonları sadece dinlenmek için ideal yerler. Başka bir "gevşeme" destinasyonu da Malta.

isteğini güçlendiriyor. Lonely Planet'e göre, Karayipler'deki Jamaika ve Dominik gibi ada destinasyonları sadece dinlenmek için ideal yerler. Başka bir destinasyonu da Malta.

Bir başka kategori ise öğrenme üzerine. Örneğin karantina sırasında ekşi maya pişirmeye veya yeni bir dil öğrenmeye mi başladınız? Lonely Planet, bilginizi derinleştirmek adına bu tarz destinasyonlar da önermiş. Bunlar arasında, ziyaretçilerin biscochito kurabiyeleri yerken ülkenin Kızılderili tarihi ve İspanyol mirası hakkında bilgi edinebilecekleri "Büyülü Ülke" lakaplı New Mexico da var. Ya da İngiltere'de Manchester, sanat galerileri, performans alanları ve her yıl düzenlenen kültür festivaliyle önemli bir kültürel destinasyon.



İSTANBUL-SOFYA'YA YATAKLI TRENLE YOLCULUK

ROTA NEDEN GÜZEL?

İSTANBUL'DA HIZLI BİR TURA ÇIKIN

LONELY PLANET'İN 2023 İÇİN EN POPÜLER DESTİNASYONLARI ŞÖYLE

Lonely Planet'inİstanbul-Sofya trenine binmiş ve yazısındadiyor.Britanyalı gezgin Hall, İstanbul'dan Sofya'ya kadar yaklaşık 570 kilometrelik yolculukla ilgili izlenimlerini paylaştığı yazısında, gece treni yolculuklarının gBu tren, dünyanın en harika şehirlerinin birinden Avrupa'daki Türkiye topraklarına ilerliyor, kale gibi hudut kapılarından geçerek Bulgaristan'a ulaşıyor ve dağ geçitlerinin arasından, hak ettiği değeri görmeyen ve oldukça bütçe dostu Sofya'ya varıyor"Hall, tanıtımında "İstanbul'da doyurucu bir akşam yemeği için 15-25 $'a (içecekler dahil) geleneksel Türk yemekleri ve balık yemekleri dahil olmak üzere sonsuz seçeneğiniz olacak. İstanbul ayrıca lezzetli hamur işleri, baklava ve ihtiyaç duyabileceğiniz diğer malzemeleri satın alabileceğiniz yerler ile doludur. Sofya istasyonuna vardığınızda bir kahve ve taze pişmiş banitsa (geleneksel Bulgar hamur işi peynirli turta) 2 dolara mal olacak, iyi bilinen bir yere giderseniz daha fazla" diyor.Hall şöyle devam etmiş: "Dört kişilik bir kompartımandaki bir yatak 30 $, iki kişilik bir yataklı bir yatak ise 35 $ tutar. Yataklı vagonun tamamının size ait olmasını istiyorsanız, İstanbul'daki Sirkeci istasyonunda rezervasyon yaptığınızda ücret 65$'dır. DiscoverByRail aracılığıyla rezervasyon yaparsanız yaklaşık 113 $ ödemeyi bekleyin - bu, önceden garantili bir yatağın gönül rahatlığını içerir. Biletler İstanbul'daki otelinize teslim edilir"Hallsorusuna şu yanıtı vermiş: Karanlıkta uykuda gidilecek bir tren olarak tasarlandığı düşünüldüğünde, bu rota fazlasıyla macera sunuyor.Hall, bu seyahata katılacak kişilere birinci gün için İstanbul'da hızlı bir tura çıkmayı öneriyor ve "Dünyanın en popüler şehir destinasyonlarından biri olan İstanbul, herhangi bir seyahate başlamak için harika bir yerdir" diyor.Umbria, ItalyaKuala Lumpur, MalezyaFukuoka, JaponyaLima, PeruGüney AfrikaMontevideo, Uruguayİstanbul-SofyaNova Scotia, KanadaButanZambiaBatı AvustralyaParque Nacional Naturales, KolombiyaHalkidiki, YunanistanJamaikaDominikRaja Ampat, EndonezyaMaltaÜrdünAlaskaArnavutlukAccra, GanaSydney, AvustralyaGuyanaBoise, ABDManchester, Birleşik KrallıkNew Mexico, ABDDresden, AlmanyaEl SalvadorGüney İskoçyaMarsilya, Fransa