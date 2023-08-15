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Muğla'ya Polonyalı turist ilgisi artıyor: Peki, neden?

Geçen yıl 7 ayda 90 bin 115 Polonyalı turistin ziyaret ettiği Muğla, bu sene aynı dönemde 120 bin 328 Polonyalı misafiri konuk etti.

15 Ağustos 2023 | 16:23
Son Güncellenme: 15 Ağustos 2023 | 16:40
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Muğla'ya Polonyalı turist ilgisi artıyor: Peki, neden?

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'ya 7 ayda gelen 1 milyon 779 bin 356 turistin 120 bin 328'ini Polonyalılar oluşturdu.

Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

Kentte faaliyet gösteren turizmciler, turizm pastasından daha fazla pay almak için alternatif pazarlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Son yıllarda Polonyalı turistlerin de Muğla'ya ilgisinin artması dikkati çekiyor.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'yı yılın 7 aylık döneminde 1 milyon 779 bin 356 turist ziyaret etti.

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 773 bin 909 kişiyle İngiltere, 210 bin 8 ziyaretçiyle Rusya, 120 bin 328 turistle Polonya, 100 bin 787 kişiyle Almanya, 45 bin 439 turistle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de 528 bin 885 turist kente geldi.

Geçen yıl aynı dönemde kente 90 bin 115 Polonyalı, 109 bin 533 Alman turist gelmişti. Bu yılın ilk 7 ayında Alman turist sayısı 8 bin 746 düşerken, Polonyalı turist sayısındaki 30 bin 213 kişilik yükseliş göze çarpıyor.

Geçen yıl kente yıl sonu itibarıyla 219 bin 563 Alman, 173 bin 782 Polonyalı turist gelmişti.

Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19 arttı

Geçen yılın aynı döneminde ise Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ünlü turizm merkezlerine sahip Muğla'yı 1 milyon 501 bin 43 kişi ziyaret etmişti. Buna göre, bu yıl gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19 artış yaşandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sezonunun hareketli geçtiğini söyledi.

Turist sayısındaki artışın harcama limitlerine de yansımasını beklediklerini ifade eden Esin, "Önümüzdeki eylül, ekim aylarının da iyi geçmesini umuyoruz." dedi.

Günübirlik ev kiralamalarının da otellerdeki doluluk oranını etkilediğine değinen Esin, "Marmaris'in en büyük pazarı İngiltere. Özgür ve bağımsız olmayı seven İngilizler apart tercih ediyor. İngiltere'den bu yüzden ilgi de görüyor. Elimizdeki İngiliz turistleri kaçırmamamız gerekiyor. Marmaris ve İngiltere arasında güçlü, özel bir bağ var." diye konuştu.

POLONYALI TURİST SAYISI NEDEN ARTIYOR?

Polonya pazarındaki artışa dikkati çeken Esin, "Alternatif pazarlar ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunun da güzel örneği Polonya. Kurumlar, acenteler, oteller fuarlarda çalışmalar yapıyor. Bu da artı değer sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Esin, Rodos'taki orman yangını sonrasında bazı tur operatörlerinin Marmaris’e yöneldiğini aktardı.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Mustafa Deliveli de Kovid-19 salgını sonrasında turizmin hızla toparlandığına işaret etti.

Bu yıl yabancı turist sayısının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Deliveli, "2022 sezonuna kıyasla tüm yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 19, Birleşik Krallık pazarında yüzde 14 artış göstermiştir. Beklentimiz, Dalaman Havalimanı'nda 2023 sezonunda 1 milyon Birleşik Krallık ziyaretçi sayısını geçip, tarihin en yüksek sayısına ulaşmasıdır. Bu durum Rusya ve Ukrayna pazar kaybını büyük ölçüde kapatacaktır. Sezonun mart ortasında başlaması ve kasım ortasına kadar uzaması arzu ettiğimiz doluluk oranlarına ulaşmamıza önemli oranda katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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