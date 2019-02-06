Oda fiyatı ve dolulukta Avrupa’nın gerisindeyiz
Türkiye, 2018 yılında otellerin oda fiyatları ve doluluklarda Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı.
Yeni stratejilerin uygulanmaya başlandığı bu yıl doluluk ve oda fiyatlarının da yükselmesi hedefleniyor.
Kongre turizminin doluluk ve fiyatları desteklemesi bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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