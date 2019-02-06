Oda fiyatı ve dolulukta Avrupa’nın gerisindeyiz

Şubat 6, 2019 0 Yorum 81 Okunma
Oda fiyatı ve dolulukta Avrupa’nın gerisindeyiz

Türkiye, 2018 yılında otellerin oda fiyatları ve doluluklarda Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldı.

Yeni stratejilerin uygulanmaya başlandığı bu yıl doluluk ve oda fiyatlarının da yükselmesi hedefleniyor.

Kongre turizminin doluluk ve fiyatları desteklemesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap