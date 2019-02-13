Otelciler yerli değil yabancı turist peşinde!

Şubat 13, 2019 0 Yorum 225 Okunma
Otelciler yerli değil yabancı turist peşinde!

Turizmde parlak bir yıl olması beklenen 2019’a girerken otellerde konaklama fiyatları TL bazında yüzde 80’e ve döviz bazında yüzde 20’ye varan oranda artış gösterdi.

Otelciler bu yıl yerli oranını yüzde 5-10 ile sınırlayıp yabancı turiste odaklanmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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