Seyahat acentelerinin, feshedilen paket tur bedellerinin iadesine ilişkin yükümlülüklerinde düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri dolayısıyla paket tur sözleşmelerinin taraflarından olan seyahat acenteleri bakımından daha önce satış yapılan paket turlara ilişkin uçuş bedellerinin hava taşıma işletmelerine önemli bir kısmı ödenirken, salgının neden olduğu belirsizlik ortamında yeni tur satışı yapılamamasına bağlı olarak acentelerin ekonomik durumları bozuldu ve tüketicilerin kesinti sonrası yapılması gereken bedel iadesi talepleri 14 günlük süre içinde karşılanamadı.

Bu durumun, seyahat acentelerini ekonomik açıdan güç duruma sokmak suretiyle nihayetinde tüketicinin alacaklarının tahsilini tümüyle imkansız kılacağı ve mağduriyetleri artıracağı değerlendirilerek Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, salgın nedeniyle 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, tüketicilere ödemiş olduğu bedelin, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içinde veya uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60’ıncı günü izleyen 14 gün içinde ödenmesine ilişkin seçme hakkı tanındı.

Diğer taraftan, seyahat acentelerine sözleşmede yer alan uçuş bedelinin her halükarda uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60’ıncı günü izleyen 14 gün içinde tüketiciye ödenmesini sağlamak üzere finansal esneklik sağlandı. (AA)