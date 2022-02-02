BBC, İngilizler için yaz tatili bu sezon normale dönebilecek mi? başlıklı haberinde yaz dönemi öncesi ülkede turizm sektörü temsilcilerinin görüşlerini ve hareketliliği paylaştı. İngiltere’de Covid kısıtlamanlarnın gevşetilmesinin ardından, havayolu şirketleri ve tur operatörleri, tatil planlarında büyük bir sıçrama gerçekleşeceği beklentisiyle personel sayılarını artırıyor. BBCTürkçe’nin haberine göre salgın döneminde çok sayıda kişinin işlerini kaybetmesi ve başka sektörlere yönelmesi nedeniyle işgücü sıkıntısı yaşanabileceğine dair de uyarılar var.

Haberin bir bölümünde şu bilgiler veriliyor: İngiltere, Cuma gününden itibaren tam aşılılar için yolculuk testi gereksinimini kaldıracak. Ryanair Havayolları’nın CEO’su Michael O’Leary, tatil planlarının yeniden başlamasıyla seyahatlerde güçlü bir sıçrama olacağını öngörüyor. O’Leary, Ryanair’in 2022 yazı için yolcu kapasitesinin 2019’dakine göre yüzde 15 artıracağı beklentisini paylaştı. Ryanair bunun için 1.000 yeni pilot ve 2.000 kabin ekibini işe alıyor ve eğitiyor. O’Leary, tahminlerin büyük ölçüde Covid gelişmelerine bağlı olduğunu belirtiyor ve “Bence temkinli olmak ileriye dönük en mantıklı yol.” diyor.

‘TÜRKİYE REZERVASYONLARINDA MUAZZAM BİR BÜYÜME’

Havayolu ve tur operatörü Jet2 ise BBC’ye, İngiltere’de Covid kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından tatil rezervasyonlarında yüzde 30 oranında artış yaşandığını söylemişti. Haberde “Şirket, Kanarya Adaları, Balear Adaları, İspanya, İtalya ve Portekiz için tatil satışlarında güçlü bir artış olduğunu paylaşmıştı. Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs için yapılan rezervasyonlarda ise “muazzam bir büyüme” olduğunu açıklamıştı” deniliyor.