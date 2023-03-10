Rus turistlerin bu kış tercih ettiği 5 ülke

TurkRus'un haberine göre listenin ilk sırasında Tayland ve Türkiye var.



Aralık-şubat arasında uzun süreliğine yurt dışına çıkan MTS abonelerinin yüzde 24'ü Tayland'a seyahat etmiş.

Kış tatilini Türkiye'de geçirenlerin oranı ise yüzde 17.



Listede yüzde 7'lik payla Birleşik Arap Emirlikleri ardından yüzde 4'le Endonezya ve yüzde 3'le Hindistan geliyor.



Araştırmayı haberleştiren RBC bu kış Vietnam, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelere seyahat eden Rus turist sayısının bir önceki yıla kıyasla 2 ile 6 kat arasında arttığına dikkat çekiyor.



Bir önceki kış mevsiminde en çok seyahat edilen 5 ülke arasında yer alan Almanya ve İspanya'nın payları bu yıl yüzde 4'te kaldı.



Megafon'un benzer araştırmasında ise yüzde 9'la Türkiye ilk sırada yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland'ın payları yüzde 5'er olarak açıklandı. Kaynak: TurkRus