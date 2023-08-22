Rublenin gerilemesi Rus turistleri nasıl etkiledi?

Kommersant'ın Rusya Tur Operatörleri Birliği'ne dayandırdığı haberine göre Rus turistler daha bütçeli ve daha kısa turları tercih etmeye başladı.

TEZ Tour, ATOR'a tur satışlarının ağustos ayı normlarının gerisinde kaldığını söyledi. Tur operatörü, bununla birlikte sonuç çıkarmak için henüz çok erken olduğuna inanıyor. Russian Express'te de rezervasyonlarda yüzde 10'luk bir azalma kaydedilmiş.

İKİ TURİST GRUBU VAR

BSI Grubu, Rus turistlerin tatili reddetmediğini, daha ekonomik seçenekleri tercih ettiğini söylüyor: “İki turist kategorisi var: Bazıları hala planlanan tatil için rezervasyon yapıp ödeme yapıyor, diğerleri koşullara bakıyor ve örneğin seyahati bir gün kısaltıyor, daha ucuz bir uçuş seçiyor, oda tipini değiştiriyor ancak turu ayarlıyor".

ATOR Başkan Yardımcısı ve Uzay Seyahati CEO'su Arthur Muradyan ise doların Mayıs ayından bu yana kademeli olarak yükselmesi nedeniyle turistlerin uyum sağladığına inanıyor.