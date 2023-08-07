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Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri

Rus medyası Türkiye'ye tur fiyatlarındaki artışı mercek altına aldı....

07 Ağustos 2023 | 07:48
Son Güncellenme: 08 Ağustos 2023 | 08:40
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Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri

TurkRus'un aktardığı habere göre Rusya Tur Operatörleri Birliği CEO’su Mayya Lomidze, Türkiye’nin ilk kez Rusya vatandaşları için en pahalı tatil ülkelerinden biri haline geldiğini söylüyor.

Türkiye bu sıralamada, Maldivler, Küba ve Sri Lanka’nın ardından geliyor.

Rusya’dan Türkiye’ye iki kişilik ortalama tur fiyatı bugün 183-185 bin ruble civarında.

Habere göre Rusya Turizm Acenteleri Birliği Başkanı Aleksan Mkrtçyan, “Türkiye'de her şeyin fiyatlarında sert artış var. Doğal olarak, akaryakıt fiyatlarında çılgın bir artış oldu. Otellere tüm yiyecek  içecekler nakliye ile getiriliyor. Otel işletmecisi ile konuşmaya başladığınızda harcamalarını gösteriyor. Faturalar kabarmış. Aşırı sıcaklar yüzünden çılgın bir elektrik tüketimi var. Klimalar günün her saati çalışıyor” diyor.

Habere göre Mkrtçyan dolar kuruna da vurgu yapıyor ve "Dolar kuru geçen sene 53-54 rubleyken, şimdi 94 ruble" yorumunu yapıyor. Turizmci, fiyatlar nedeniyle bazı turistlerin Birleşik Arap Emirliklerine yöneldiğini ancak orada aşırı sıcaklar nedeniyle turist sayısının az olduğunu söylüyor.  Yine de BAE'de Rus turist sayısı yüzde 30 artmış.

Space Travel adlı tur operatörünün genel müdürü Artur Muradyan ise TL ve rubledeki değer kaybının yanı sıra sezonluk fiyat artışının ve lojistik fiyatlarındaki yükselişin de tur fiyatlarının pahalanmasına yol açtığına işaret etti.

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