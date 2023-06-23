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Rus tur operatörleri yeniden son dakika Türkiye turlarının satışına başladı

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre Rus tur operatörleri, son dakika Türkiye turlarının satışına başladıklarını duyurdu.

23 Haziran 2023 | 03:10
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Rus tur operatörleri yeniden son dakika Türkiye turlarının satışına başladı

Fun&Sun tur operatöründen yapılan açıklamada, haziran sonu için son dakika Antalya, Dalaman ve Bodrum turlarını satışa sunduklarını duyurdu.
Tez Tour’dan yapılan açıklamada, “Halihazırda son dakika turları genel olarak Kurban Bayramı nedeniyle satışa çıktı. Otellerde yer sayısının azalmasına rağmen çok sayıda uçak bileti kalıyor ve satılması gerekiyor. Bu yüzden bir de haziran sonu için fiyatları çok indirdik” ifadelerine yer verildi.

Intourist’ten yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: “Turizmde bu yılın ana özelliği, turistlerin planlama ufkunun ve rezerve edilen turların derinliğinin çok kısa olması. Vize istemeyen birçok destinasyonlarda, rezervasyonların büyük kısmı uçuşa 1-2 hafta kala yapılıyor, bu yüzden, doluluğun yetersiz olduğunu gören otelciler ve tur operatörleri fiyatları düşürüyorlar. Halihazırda oteller ortalama yüzde 20 indirim veriyor. Ayrıca satılmayan son charter biletleri varsa tur fiyatlarındaki indirim yüzde 30 ve hatta yüzde 50’ye varabilir.”

Rusya Tur Operatörleri Birliği, son dakika Türkiye turlarının satışa çıkarılmasının, diğer sebeplerin yanında uçuş programlarının genişletilmesi sayesinde de mümkün olduğunu belirterek, “Geçen yıl piyasada çok büyük koltuk kapasitesi kıtlığı vardı. Bu yıl bu sorun giderildi” açıklamasında bulundu.

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