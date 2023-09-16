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Rus turistin 'kadife sezon' için tercih ettiği ilk 3 ülke

Rus turistlerin sonbahar için en çok tatil rezervasyonu yaptırdığı ülkeler sıralandı.

16 Eylül 2023 | 07:18
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Rus turistin 'kadife sezon' için tercih ettiği ilk 3 ülke

TürkRus'un haberine göre Rusya'da 'kadife sezon' olarak tabir edilen yaz sonu-sonbahar başı arasında Rus turistlerin en çok rezervasyon yaptırdığı ülke Türkiye oldu.

İLK ÜÇTE TÜRKİYE, RUSYA, MISIR VAR

Travelata.ru'nun açıkladığı verileri haberleştiren İzvestiya gazetesi, paket tur alan turistlerin yüzde 56'sının Türkiye'yi tercih ettiğini yazıyor. Haberde "Türkiye'yi yüzde 13'lük payla Rusya, yüzde 10'la Mısır, yüzde 7'yle Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 5'le Abhazya takip ediyor" deniliyor. Bireysel seyahatlerde ise ilk sıra yüzde 22'yle İtalya'nın. Akdeniz ülkesini yüzde 16'yla Rusya ve yüzde 11'le Türkiye izliyor.

BİRLİK DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada da Türkiye’nin Rus turistlerin sonbahardaki en popüler tatil destinasyonu olmaya devam ettiği belirtilmişti.

Otellerin fiyatlarında indirim yaptıkları bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus turizm sektörü, sonbahardaki satışların bahar ve yazın ilk döneminde yaşanan kayıpları telafi edeceğini, 2022 yılının rakamlarına ulaşılarak geçileceğini umuyor" ifadeleri yer almıştı.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin ise “Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Ağustos ayında da iyi rakamlar gördük ve eylül-ekim ayları için geleneksel olarak yüksek talep oluyor. Mayıs ve yaz aylarındaki kayıpların kısmen telafi edilmesine yardımcı olacağını düşünüyorum" diyor.

Türkiye'de tatil sezonunun son yıllarda uzadığına işaret eden Gorin, "Gelecek ayların Türkiye’ye Rus turist akışı konusunda iyi istatistikler göstermesini bekliyoruz. Sonuçlara göre muhtemelen geçen yılın rakamlarına ulaşacağız ve hatta üzerine çıkacağız" yorumu yapıyor.
 

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